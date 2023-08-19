‘Seçmeni Kılıçdaroğlu’nun adaylığına mecbur ettiler’

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş ve bazı isimleri hedef aldı. Açıklamalarında CHP'nin fondaş medyası hakkında gündemi sarsan bir benzetme yapan Yılmaz, "Kulis dedikoduları, sahte anketler ve sosyal medya operasyonlarıyla kamuoyunu abluka altına alan ve insanları Kemal Kılıçdaroğlu adaylığına mecbur eden makine belli ki yeniden çalışmaya başladı. Bunun acı sonuçlarıyla seçim gecesi hepimiz yüzleştik. Bu operasyonu yürüten insanlar ise hiçbir özür dilemeden, hiçbir özeleştiri vermeden büyük bir pişkinlik içindeler" ifadelerini kullandı.