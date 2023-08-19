Yılmaz Özdil’den olay yaratan çıkış: CHP’nin kiralık gazetecileri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisine karşı isyan bayrağı açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın yayınlar yaptığı gerekçesiyle Halk TV ile olan sözleşmesini feshetmesiyle gün yüzüne çıkan fondaş medyanın para desteği gündemdeki yerini korurken, CHP'nin fonladığı Sözcü gazetesinden istifa eden gazeteci Yılmaz Özdil, yerel seçimde yeniden aday olmak isteyen bazı CHP'li belediye başkanlarının 'kiralık gazetecilere' para ödemeye başladığını açıkladı.Özdil, "Sıra aday adaylarının gazeteci kiralamasına geldi" dedi. 14-28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilginin ardından "değişim" tartışmalarının başladığı CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisini eleştiren gazeteciler hakkında, "Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından "Fondaş" medyada panik havası oluştu. CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz, Fatih Portakal ve Yılmaz Özdil başta olmak üzere birçok isim Kılıçdaroğlu'na "Bu isimleri açıklayın" çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabii ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" ifadelerini kullanmıştı. CHP, kendi fonladığı Halk TV ile yapılan sözleşmeyi tek taraflı feshettiklerini duyurmuştu. Halk TV, CHP'deki koltuk savaşında, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak İmamoğlu'ndan yana bir yayın politikası izlemişti...