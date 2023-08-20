Kocaeli’de tesettürlü kadına çirkin saldırı

Çarşaflı ve peçeli kadının arkasında oturan saldırgan, önce kadına nereli olduğunu sordu ve "Burası Türkiye. Burada böyle yaşanmıyor" diyerek hakaretler yağdırmaya başladı.

Peçeli kadına hakaretler yağdırdı "Peçeni al git!" | Video

TEPKİ YAĞDI



"Peçeni al git başka yere" ifadeleri ile kadını aşağılayan saldırgan küfürlü ifadeler de kullanınca otobüsteki diğer yolcuların tepkisini çekti.

Yolcular önündeki koltukta oturan kapalı kadına seri şekilde saldıran kadını susturdu. Otobüste olanlara şahit olan bir genç isyan ederek"Abla terbiyesizlik yapma sus otur" diyerek tepki gösterirken, olayı görüntüleyen bir yolcu ise "Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada istediğimiz gibi yaşarız" ifadelerini kullandı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyadan yayınlanırken sosyal medya kullanıcıları saldırgan kadına tepki yağdırdı