Ot bitmeyen çöller orman oldu yeşil dönüşüm

Dünyadayaşanan iklim krizleri ve insanoğlunun faaliyetleri telafi edilemez bir noktaya gelirken, Türkiye'nin yeşil dönüşüm politikaları sonuç verdi. Bir zamanlar ot bitmeyen çöller, AK Parti'nin ağaçlandırma projeleriyle ormana döndü. Bir zamanlar filmlerin çekildiği çöller ormana dönüştü. Antalya'dan Çanakkale'ye, Isparta'dan Sinop'a kadar ülkenin dört bir köşesi, ağaçlandırma çalışmalarıyla yeşile döndü. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), farklı yıllardaki yangınlarda zarar gören ormanlık alanların, yangından ve ağaçlandırıldıktan sonraki hallerini fotoğraflayarak dönüşümü gözler önüne serdi.İstanbul'un en önemli su havzası olan Terkos Gölü'ne yönelik yıllar süren ağaçlandırma çalışmaları meyvesini verdi. Çölleşme tehlikesiyle yüz yüze kalan bölgede bir vaha oluştu. Ağaçların büyümesinin ardından yabani hayat canlandı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde toprak erozyonuna uğrayan Sazoba Mahallesi, resmen çöle dönmüştü. Hatta 1992'de ABD yapımı dizi "Genç Indiana Jones'un Çöl Fedaileri" bölümü bu bölgede çekildi. 25 yıllık bir çalışmanın ardından bölge ormana dönüştü. 2000'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınında 3 bin 500 dönüm zarar gördü. Yanan bölgeye kızılçam fidanı dikildi. Datça'daki orman yangını da 10 gün sonra kontrol altına alındı. Zarar gören 500 dönüm ormanlık alana 150 bin kızılçam fidanı dikilerek bölgenin kendini yenilemesi sağlandı. Tokat, Kütahya, Çorum, Denizli, Antalya, Erzurum ve Sivas'ta meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlık alanların doğal gençleştirme ve ağaçlandırma yöntemiyle tekrar yeşillendiği görüldü.