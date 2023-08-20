YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Gençlerinmerakla beklediği 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebiliyor. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin, adayların üniversiteye giriş sürecinde de olumsuz yansımalarıyla kendini hissettirdiğini belirten YÖK Başkanı Erol Özvar, şunları söyledi:Depremzede öğrencilerimize toplamda 24 bin 677 ek kontenjan ayırdık.2022'de açıköğretim hariç toplam yerleşen sayısı 850 bin 631 iken bu sayı 2023 yılında 898 bin 24 olarak gerçekleşti. Bu verilere göre, toplam yerleşen sayısı geçen yıla göre 47 bin 393 kişi arttı.YKS yerleştirme sonuçlarına göre, geçen sene de olduğu gibi kontenjanlarımızın bu yıl da neredeyse tamamının dolmuş olması sevindiricidir. 34 yaş üstü kadın, depremzede, şehit ve gazi yakını kontenjanı hariç tutulduğunda genel kontenjanların doluluk oranı yüzde 99.8 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuç, kontenjanlar belirlenirken yapılan rasyonel planlama ve talebe yönelik yapılan analizlerin bir ürünüdür