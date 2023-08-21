Haberler Gündem Haberleri AFAD'dan İstanbul Silivri Lojistik Deposu'na ilişkin paylaşım
Giriş Tarihi: 21.8.2023 16:34

AFAD'dan İstanbul Silivri Lojistik Deposu'na ilişkin paylaşım

AFAD'dan İstanbul Silivri Lojistik Deposu'na ilişkin yapılan paylaşımda, "Marmara Bölgemizdeki afetlere hazırlık sürecine katkıda bulunacak Silivri Lojistik Depomuzda, 59 bin çadır ve 5 bin 628 katlanabilir konteyner stoku oluşturuldu" ifadeleri kullanıldı.

AA
AFAD’dan İstanbul Silivri Lojistik Deposu’na ilişkin paylaşım

AFAD'ın sosyal medya hesabından, İstanbul Silivri Lojistik Deposu'na ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Olası afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma ihtiyacının en kısa zamanda karşılanması amacıyla, içinde temel barınma ve yaşam malzemelerinin yer aldığı AFAD lojistik depo ağının geliştirilmeye devam ettiği vurgulandı.

Paylaşımda, "Bu kapsamda ülke genelinde nüfus, afetsellik, altyapı ve ulaşım gibi faktörler analiz edilerek 81 ilimizde oluşturulan lojistik depolara ek olarak, Marmara Bölgemizdeki afetlere hazırlık sürecine katkıda bulunacak Silivri Lojistik Depomuzda, 59 bin çadır ve 5 bin 628 katlanabilir konteyner stoku oluşturuldu. Afetlere hazırlık, geleceğe hazırlıktır." ifadelerine yer verildi.

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AFAD'dan İstanbul Silivri Lojistik Deposu'na ilişkin paylaşım
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