Haberler Gündem Haberleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Mansur Yavaş'ın daire başkanı belediye çalışanına küfür etti, yetmedi saldırdı...
Giriş Tarihi: 21.8.2023 16:35 Son Güncelleme: 21.8.2023 16:54

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Mansur Yavaş'ın daire başkanı belediye çalışanına küfür etti, yetmedi saldırdı...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve geldikten sonra atadığı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Adnan Tatlısu, bir belediye personeline küfür etti. Hızını alamayan Tatlısu, belediye binasına giderek personele saldırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. ABB eski Başkanı Melih Gökçek daha önce yaptığı bir paylaşımda, Adnan Tatlısu'nun Sosyal Hizmetler İdari İşler Müdürü Şerife Yiğit'i makamında dövdüğünü iddia etmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde skandal! Mansur Yavaş’ın daire başkanı belediye çalışanına küfür etti, yetmedi saldırdı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, bir belediye personeline küfürler savurdu, "Sen de, eşin de hemen istifa edin." diye baskı yaptı. Hızını alamayan Tatlısu, kendisini kayda alan personele saldırdı. Tatlısu'nun daha önce de Sosyal Hizmetler İdari İşler Müdürü Şerife Yiğit'i makamında darp ettiği iddia edilmişti. Adnan Tatlısu, barınma ihtiyacını gidermek için belediyeye çağrılan vatandaşları da, 'Yer yok' diyerek bakanlığa göndermeye çalışmıştı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANI ADNAN TATLISU'DAN BELEDİYE PERSONELİNE KÜFÜR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, ABB çalışanı olan bir personele sebebi bilinmeyen bir olaydan ötürü küfür etti. O anlar bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

"SEN DE, EŞİN DE HEMEN İSTİFA EDİN"

Tatlısu'nun kaydedilen görüntüde, "Sen de, eşinde hemen istifa edin. Seni oraya gelip si..." dediği duyuluyor. Daha sonra yanındaki bir kişiye 'Şahitsin değil mi?' diyen Adnan Tatlısu, belediyeye geçerek işçinin yanına gidiyor.

Mansur Yavaş'ın bürokratı belediye personeline küfürler yağdırıp işten kovdu | Video

ÖFKESİ DİNMEDİ, BİR DE SALDIRDI

Tatlısu'nun telefondaki öfkesi geçmedi. Belediyeye giderek işçiyi bulan Tatlısu bir de saldırı gerçekleştirdi. İşçinin, "Beni tahrik edemezsiniz." dediği duyuldu.

SİCİLİ KABARIK

Adnan Tatlısu'nun sicili kabarık. Tatlısu, daha önce de benzer bir olaydan gündeme geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Tatlısu ile ilgili çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

Gökçek, "Mansur Yavaş, Yüksel Aslan'ın baskısı ile Adnan Tatlısu'yu Sosyal Hizmetler Daire Başkanı yaptı. Kim Adnan Tatlısu? Adnan, Sosyal Hizmetler İdari İşler Müdürü Şerife Yiğit'i makamında dövüp, gözlüğünü kıran adam. Şimdi Adnan, Kadın Sığınma Evine bakacak. Bu kadınlar da dayak yer mi ki?" ifadelerini kullanmıştı.

EVSİZ KALAN DEPREMZEDELERİ, 'YER YOK' DİYEREK BAKANLIĞA GÖNDERMİŞTİ

ABB, 6 Şubat depremi sonrası şov yaparak, evsiz kalan bazı depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılayacağını açıklamıştı. Belediyeye çağırılan isimler büyük şoka uğradı. Adnan Tatlısu, çağrılan depremzedeleri, 'yer yok' diyerek bakanlığa gönderdi.

AK PARTİLİ OSMAN GÖKÇEK'TEN TEPKİ

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, yaşanan olayın videosunu paylaşarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Gökçek, "Mansur Yavaş'ın şiddete dayalı yönetim şeklinin bir örneğini sosyal hizmetler daire başkanı Adnan Tatlısu'nun sosyal medyaya düşen konuşmasında görebilirsiniz. Ankara Belediye personeli maalesef bu hakaretlere maruz kalıyor. Ankara'yı mafyavari yöntemlerle yöneten bu zihniyete vatandaşımız sandıkta gereken cevabı verecek." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Mansur Yavaş'ın daire başkanı belediye çalışanına küfür etti, yetmedi saldırdı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA