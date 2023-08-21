Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde skandal! Mansur Yavaş’ın daire başkanı belediye çalışanına küfür etti, yetmedi saldırdı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, bir belediye personeline küfürler savurdu, "Sen de, eşin de hemen istifa edin." diye baskı yaptı. Hızını alamayan Tatlısu, kendisini kayda alan personele saldırdı. Tatlısu'nun daha önce de Sosyal Hizmetler İdari İşler Müdürü Şerife Yiğit'i makamında darp ettiği iddia edilmişti. Adnan Tatlısu, barınma ihtiyacını gidermek için belediyeye çağrılan vatandaşları da, 'Yer yok' diyerek bakanlığa göndermeye çalışmıştı.