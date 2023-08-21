İstanbul barajları alarm veriyor

İstanbul barajlarında tehlike çanları çalmaya başladı. 16 milyonluk metropol kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki seviye yüzde 32.38 oranına kadar geriledi. Oranın düşmesi sonrası barajlarda suların çekildiği ve çatlak toprakların göründüğü bildirildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, Büyükçekmece Barajı'nda geçen sene aynı dönemde yüzde 68.13 olan su seviyesi, bu dönemde yüzde 12.02 seviyelerine kadar geriledi. Alibeyköy Barajı'nda ise geçen yıl yüzde 39.41 olan su seviyesi, yine bu dönemde 14.96'yı gördüğü ifade edildi.