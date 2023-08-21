İşte kadrolaşma ve hizmetteki çöküş! Mansur Yavaş yine sınıfta kaldı



AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan

29 BİN 500 KİŞİ İLE DEVRALDIĞI ABB'Yİ 42 BİN KİŞİ YAPTI, TOPLAM MALİYET 25 MİLYAR

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 4 buçuk yılda Ankara'ya çivi çakmaktan aciz olan ve personel maaşlarını ödeyebilmek için ABB Meclisi'nden borçlanma talep eden Yavaş'ın paraları nereye dağıttığını ortaya çıkardı. Yavaş 2019 yılında 29 bin 500 kişi ile devraldığı ABB bünyesinden, seçimden önce "hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağım" demesine rağmen çeşitli bahanelerle 5 bin kişiyi çıkardı. Çıkardığı işçilerin yerine kendi adamlarını alan Yavaş, toplamda 17 bin 500 kişi işe aldı. Yavaş belediye bünyesinde çalışan personel sayısını 42 bin kişiye çıkardı. Artan personel sayısı yüzünden belediye bütçesinde büyük yük oluşurken, personelin yıllık toplam maliyeti 25 Milyardan fazla olarak hesaplandı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Sayın Yavaş'ın neden borçlanma talebinde bulunduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu, artık hizmet üretemeyen ABB, Cumhuriyet tarihinin rekor kadrolaşmasını gerçekleştirerek personelin bile maaşlarını ödemekte zorlanır hale geldi" dedi.