Bakan Yerlikaya açıkladı: 59 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Türkiye, düzensiz göçle mücadelede önemli adımlar attı. Van İl Jandarma Komutanlığı, haklarında yakalama kararı olmasına rağmen firari durumda bulunan göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik icra edilen operasyonda; 59 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 22'si hakkında adli kontrol kararı alındı.
Operasyon hakkında bilgileri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"VAN'DA FİRARİ 59 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI!
Van İl Jandarma Komutanlığımız tarafından, haklarında yakalama kararı olmasına rağmen firari durumda bulunan göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik icra edilen operasyonda;
59 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
Yakalanan organizatörlerin 37'si tutuklandı.
22'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum.
DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"
VAN'DA FİRARİ 59 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 22, 2023
Van İl Jandarma Komutanlığımız tarafından, haklarında yakalama kararı olmasına rağmen firari durumda bulunan göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik icra edilen operasyonda;
59 göçmen kaçakçılığı organizatörü… pic.twitter.com/NJlzUI5GGJ