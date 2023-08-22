CHP’li Buca Belediyesi’nde eylem: İşçiler ‘geçinemiyoruz’ diyerek tepki gösterdi!

Sendikadan yapılan çağrıda şu ifadeler kullanıldı: "Belediye yönetiminin tarafımıza iletmiş olduğu teklif taban ücret 500,00 TL, yemek ücreti 90,00 TL, gıda kartı da bin 300 TL olacak şekildedir. Bizlere iletilen bu teklif taleplerimizi karşılamamaktadır. Geçtiğimiz ayın gıda kartlarının, bu ayki maaşımızın ve gıda kartlarımızın günü geçmesine rağmen hala yatırılmaması nedenleri ile birlikte. Çarşamba günü ertelemiş olduğumuz iş bırakma eylemimizi yarın sabah tüm birimlerin mesai saati başlangıcı ile birlikte Buca Belediyesi Ana Hizmet binası önünde iş başı yaparak hayata geçiriyoruz."