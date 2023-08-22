CHP’li Buca Belediyesi’nde eylem: İşçiler ‘geçinemiyoruz’ diyerek tepki gösterdi!

CHP'li belediyeler, hem vatandaşı hem de personeli mağdur etti. İzmir'in Buca Belediyesi'nde de işçiler isyan etti. "Geçinemiyoruz" pankartları açarak eylem yapan işçiler, maaşlarına artış istedi. Tam gün iş bırakan işçiler, Gamze Aksoy'un 'Nerde yedin paraları' şarkısı eşliğinde eylemlerine devam etti. Eylem yapan işçiler şarkının, "Nerde yedin paraları söyle, söyle, nerde yedin dolarları söyle, söyle, nerde yedin euroları söyle, boğazında kalsın, boğazında kalsın" sözlerine edip alkış yaparak seslerini duyurmaya çalışması dikkat çekti.
CEVAP GELMEDİ
Sendikadan yapılan açıklamada, "Aldığımız ücretler asgari ücret bandında. Sosyal haklar dahil olmak üzere yüzde 50 zam talep ediyoruz. 55 TL olan yemek parasını 115 TL'ye çıkarılmasını istedik. İşveren tarafından cevap gelmedi. Toplu sözleşmede yüzde 20 enflasyon farkı hakkımız bulunuyor. Üzerine yüzde 30 ile birlikte yüzde 50 zam talep ediyoruz" denilmişti.
GECE BOYUNCA OTURMA EYLEMİ YAPTILAR
Buca Belediyesi işçileri, akşam saatleri itibariyle belediye binası önünde toplanarak oturma eylemi başlattı. İşçiler eylemlerine gündüz saatlerinde de devam etti. Genel İş 5 Nolu Şube Yöneticileri ek protokol taleplerinin yerine getirilmediği için oturma eylemine başladıklarını ve işverenden bir cevap gelmemesi durumunda eylemlerine devam edeceklerini söyledi.
Sendikadan yapılan çağrıda şu ifadeler kullanıldı: "Belediye yönetiminin tarafımıza iletmiş olduğu teklif taban ücret 500,00 TL, yemek ücreti 90,00 TL, gıda kartı da bin 300 TL olacak şekildedir. Bizlere iletilen bu teklif taleplerimizi karşılamamaktadır. Geçtiğimiz ayın gıda kartlarının, bu ayki maaşımızın ve gıda kartlarımızın günü geçmesine rağmen hala yatırılmaması nedenleri ile birlikte. Çarşamba günü ertelemiş olduğumuz iş bırakma eylemimizi yarın sabah tüm birimlerin mesai saati başlangıcı ile birlikte Buca Belediyesi Ana Hizmet binası önünde iş başı yaparak hayata geçiriyoruz."