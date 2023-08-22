Son dakika: Kocatepe Camiindeki skandalda istenen cezalar belli oldu

META OLARAK KULLANILAN CAMİİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ OLAMAZ

İddianamede, Bilal Kısa tarafından Cebeci'nin Kocatepe Camiinde fotoğraflarının çekilerek internette ve sosyal medyada paylaşılması şeklindeki eylemin halkın bir kesiminin benimsediği İslam Dini'nin değerlerini aşağılayıcı nitelik taşıdığı değerlendirmesi yapıldı. Fotoğrafçılık ve benzeri kültür ve sanat etkinlikleriyle ülkede kültürün ve sanatın yaygınlaşması demokratik toplum düzenine olumlu yönde katkılar sağlayan araçlar olduğu belirtilen iddianamede, "Bu durum ifade özgürlüğünün kullanımının en belirgin göstergelerini oluştururlar. Ancak sanat adı altında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlerin aşağılanması, fotoğrafçılık adı altında dini değerlerin özüyle bağdaşmayacak şekilde bir meta olarak camii gibi dini değerlerin aşağılama aracı olarak kullanılması kabul edilemez ve bu durum ifade özgürlüğünün koruma şemsiyesinden yararlanamaz" denildi.