Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan düzensiz göçmen açıklaması: İstanbul’u pilot bölge yaptık

Eğitimin önemine işaret eden Yerlikaya, "Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125cc altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları lazım. Motosikletten kaynaklanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında son zamanlarda bir artış var. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin b sınıfı ehliyetle 125cc altındaki motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları çok önemli ve gerekli" diye konuştu.Ali Yerlikaya, tehlikeli motor kullanan, koruma ekipmanları ve kask kullanmayan, hem kendine hem de diğer sürücülere zararı olan motosiklet sürücülerine karşı denetimlerimiz artarak devam edeceğini söyledi.