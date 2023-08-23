0n milyonlarca dolar kaynak ülkemize akmaya başladı

BaşkanErdoğan, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada özellikle ekonomiye dair önemli mesajlar verdi: Hayat pahalılığı sorununu çözmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Kurduğumuz mekanizmalara ilave yeni adımlarla kısa sürede bu konuda da netice almaya başlayacağımıza inanıyorum. Ekonomiyi toparlayacak mekanizmaları davreye aldık. Sıkıntıları kısa sürede aşacağız.Yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla ülkemizi büyütme hedefimize en küçük bir halel getirmeden makroekonomiyi güçlendirecek programları hayata geçiriyoruz. Tahkim ettiğimiz güven iklimi sayesinde uluslararası finans kuruluşları on milyonlarca dolarlık kaynağı ülkemize akıtmaya başladı.Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerin tuzaklarıyla boğuşarak bugünlere geldik. Sorunlarımızın bir kısmının elbette iktisadi dayanakları vardır. Ama ekonomide yaşadığımız sıkıntıların çok önemli bir kısmı iktisadi değil, siyasi saikle hayata geçirilen oyunların ürünüydü.Ülkemizin dinamiklerini sadece kâğıt üzerindeki rakamlardan ibaret gören, gücümüzü spekülatif raporlarla tartmaya kalkan herkes hüsrana uğramıştır. Bugün aynı hatayı yapanların akıbeti de aynı olacaktır.Programın ardından Erdoğan'a Türk firmalarının uluslararası ölçekteki başarılarını simgeleyen dünyaya giydirilmiş ay yıldızlı bayrağı taşıyan baret rölyef takdim edildi. Takdimin ardından Erdoğan, ödül alan firmaların temsilcilerine ödüllerini verdi.Dünyanınönde gelen 250 müteahhitlik firması listesinde yer alan 42 Türk müteahhitlik firmasına yurtdışı müteahhitlik hizmet ödülü verildi. Ödül alan firmalar şunlar: Rönesans, Limak, Yapı Merkezi, ENKA, Ant Yapı, TEKFEN, Onur, ESTA, Alarko, TAV, Sembol, MAPA, Çalık Enerji, Aslan, Gülermak, Kuzu, Nurol, Summa, Eser, Yüksel, Makyol, Cengiz, İlk, Kolin, Metag, GAP, Üstay, MBD, Polat Yol, DEKİNSAN, Yenigün, TEPE, Gürbağ, IC İÇTAŞ, FEKA; Özgün (Bayburt Grup), STFA, SMK, NATA, Zafer, Doğuş.Biz 2023 vizyonu dediğimizde "Bunlar hayal kuruyor" diyenlerin siyasi ömürleri yok olup gitti. Şimdi gözümüzü 2053'e diktik. Gençlerimizin gözlerinde bu azmi ve coşkuyu görüyorum. En büyük 10 ekonomisinden biri haline gelme yolunda ilerleyen Türkiye için ne 2053 ne 2071 artık birer hayal değil. Bizim yarışımız ancak eserde, hizmette, inşada, gönül kazanmada olur.10 yılda küresel müteahhitlik hizmetleri sektörünün en az yüzde 10'unda hatta yüzde 15'inde söz sahibi olmamızın önünde hiçbir engel yok. Küresel krizlerin gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde müteahhitlik ve müşavirlik firmalarımızın böylesine yüksek rakamlarla listede yer alması büyük başarı. Sizlerden artık daha büyük ve nitelikli projelere yönelmenizi, ülkemizi sektörün zirvesine çıkarmanızı bekliyorum.