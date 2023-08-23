59 yıllık hasret bitti

Tokat'ta yaşayan Duran Öztürk, 1965'te Iğdır'da vatani görevini yaparken kaza şehidi oldu. Dönemin şartlarından dolayı memleketine getirilemeyen Öztürk, kimsesizler mezarlığına defnedildi. Tokat'taki ailesi şehit olduğunu 45 gün sonra öğrendi. Aradan geçen yarım asrın ardından, sahipsiz mezarın izini süren mermer atölyesi sahibi Gökhan İpek, şehit mezarlığı olduğunu öğrendi. Mermerden yeni mezar yaptığı şehidi koruma altına alan Öztürk, başına bir de Türk bayrağı dikti. SABAH 17 Şubat 2021'de bu olayı, 'Sahipsiz şehit mezarına mermerci sahip çıktı' başlığıyla duyurunca, haberi gören Tokat'ta yaşayan şehidin oğlu Halil Öztürk mezarın babasının olduğu hissiyle İpek'i aradı. Askeri arşivlerde yapılan inceleme de mezarın Duran Öztürk'e ait olduğu anlaşıldı.Şehidin, 60 yaşındaki oğlu Halil Öztürk, 59 yıl sonra babasının hiç görmediği mezarını ziyaret etti. Mezara sahip çıkan Gökhan İpek'in de eşlik ettiği Öztürk, "Babam, şehit olduğunda bir yaşındaydım. Baba nedir bilmeden büyüdüm. Büyüdükçe acısı içimi sardı. Bari bir mezarı olsaydı dedim. Iğdır'da defnedildiğini biliyordum ama onu da bulamadık. SABAH'ın haberini okuduğum an, içimden bir şey koptu. 'Bu benim babam' dedim. Askeri kayıtlara ulaştım. Mezarlıktaki babamdı. 59 yıl sonra babamın mezarındayım. SABAH sayesinde hasretim bitti. Gökhan İpek'e de masraflarını ödemek istedim ama 'Şehit hepimizin şehidi' diyerek kabul etmedi" dedi. Gökhan İpek ise "Şehidimizi yıllarca kendi yakınım olarak görüp mezarına baktım. SABAH sayesinde de emanetine ulaştım. Çok duygulandım, gurur duydum. Halil Ağabey'le artık abi-kardeş olduk. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.