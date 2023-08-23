Cumhuriyet Kadınları Derneği’nden İstanbul Üniversitesi’ne suç duyurusu

Dilekçede, cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan ergenlerin çoğunda bu hoşnutsuzluk ergenliğin sonunda gerili ifade edilirken "Biyolojik ve fizyolojik olarak cinsiyeti normal olup cinsiyet hoşnutsuzluğu bulunan ergenlerde, ergenliğin bitiminden önce hormonal ve cerrahi girişimlerde bulunulması bilime de, etiğe de, çocuk haklarına da ve dolayısıyla kanuna da aykırıdır" denildi.

CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

Dernek adına yapılan suç duyurusunda, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Üniversitesi Tıp Etik Kurulu üyeleri, süreç içerisinde elde edilecek bulgulara göre akademik ve idari kadrodan bulunacak diğer gerçek kişiler ile 19 yaşından gün almamış 7 çocuğa cinsiyetini değiştirmeye yönelik ameliyat yapan kişi, kişiler ve merkez, merkezler hakkında "Taksirle yaralama", "Çocuklar üzerinde deney yapma", "Kısırlaştırma", "Suçu bildirmeme", "Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi" suçlarından haklarında soruşturma açılarak cezalandırılmaları istendi.