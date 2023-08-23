Cumhuriyet Kadınları Derneği’nden İstanbul Üniversitesi’ne suç duyurusu

Dilekçede, cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan ergenlerin çoğunda bu hoşnutsuzluk ergenliğin sonunda gerili ifade edilirken "Biyolojik ve fizyolojik olarak cinsiyeti normal olup cinsiyet hoşnutsuzluğu bulunan ergenlerde, ergenliğin bitiminden önce hormonal ve cerrahi girişimlerde bulunulması bilime de, etiğe de, çocuk haklarına da ve dolayısıyla kanuna da aykırıdır" denildi.
CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ
Dernek adına yapılan suç duyurusunda, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Üniversitesi Tıp Etik Kurulu üyeleri, süreç içerisinde elde edilecek bulgulara göre akademik ve idari kadrodan bulunacak diğer gerçek kişiler ile 19 yaşından gün almamış 7 çocuğa cinsiyetini değiştirmeye yönelik ameliyat yapan kişi, kişiler ve merkez, merkezler hakkında "Taksirle yaralama", "Çocuklar üzerinde deney yapma", "Kısırlaştırma", "Suçu bildirmeme", "Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi" suçlarından haklarında soruşturma açılarak cezalandırılmaları istendi.
SUÇ DUYURUSU SONRASI BASIN AÇIKLAMASI
Suç duyurusunun ardından basın açıklaması yapıldı. CKD Yönetim Kurulu Üyesi avukat Gül Öykü Yılmaz Özkan, ameliyatlarının yapıldığına yönelik yapılan haber sonrasında ortaya çıkan tepkiler üzerine İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığınca işlemlere ilişkin çok yönlü inceleme başlattığını duyurduğunu hatırlattı. Özkan, "Dernek olarak yıllardır mücadele ettiğimiz LGBT dayatması işte budur. Doğal cinsiyeti reddetmektir. Kadın ve erkek cinsiyetlerin bize atandığını oysa cinsiyetlerin ve cinselliğin sonsuz olduğunu savunmaktır. Cinsiyetsiz olunabileceğini kabul etmektir. Ve nihayet kadın erkek arasındaki cinselliğin doğal ilişki olduğu anlayışının yıkılmasını istemektir. Küresel emperyalist sistemin tamamen köleleştirilmiş yeni insan, yeni toplum tasarımında önemli bir araç olarak kullandığı ve büyük paralar aktardığı LGBT hareketi ideolojik bir dayatmadır. Dolayısıyla hedefinde asıl olarak çocuklar vardır" dedi.
"LGBT DAYATMASI BİLİM DÜNYASINI DA ELE GEÇİRMİŞTİR"
Özkan, "Nitekim görsel medyada, sosyal medyada, hatta çocuk yayınlarında ve okullarda fütursuzca yürütülen LGBT propagandası yüzünden dünyada olduğu gibi ülkemizde de cinsiyet hoşnutsuzluğundan yakınan çocuk sayısında büyük artış olmuştur. Aileler, öğretmenler, çocuk ergen psikiyatristleri şaşkın durumdadır. Küresel LGBT dayatması bilim dünyasını da ele geçirmiştir. Bazı sözde bilim çevreleri çocuklara 3-5 yaşlarından başlayarak cinsiyetlerini sorgulatmayı ve güya cinsiyetinden memnun olmayan çocuklara erken yaşlarda hormonlarla ve ameliyatla müdahale etmeyi bilimsel diyerek önermektedir" dedi.