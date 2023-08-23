SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan ’Çanakkale Yangını’ açıklaması: Yangının yayılması durduruldu!

Başkan Erdoğan, "6 Şubatta en fazla zarar gören illerimizden biri de Adıyaman'dı. 2'nci depremin merkez üssü Elbistan'dı. Bu deprem Adıyaman genelinde çok ciddi bir yıkıma yol açtı. Adıyaman'ın ulaşım alt yapısı ile ilgili ihtiyaçlarını da gidiyoruz. 8 Karayolu projemizde çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.