Ümraniye Belediyesi arama kurtarma ekibi Çanakkale’de

Ekiplerimiz şu an koordinasyon içinde bölgedeki çalışmalara önemli katkı sağlıyor. Rabbim yangın bölgesinde emek veren tüm ekiplerin yardımcısı olsun. Yaşanan bu üzücü olayda şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz. Dilerim ki, en kısa sürede yangın daha geniş alanlara yayılmadan kontrol altına alınıp, söndürülür. Tüm Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Rabbim bir daha böyle bir felaketi bizlere yaşatmasın" dedi.