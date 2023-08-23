Büyük zaferin yıl dönümü kutlamaları başladı

Muş Kardeşlik Platformu üyeleri, Malazgirt Zaferi'nin 952'inci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Sultan Alparslan'ın heykelinin bulunduğu meşale yaktı ve 6 metrelik Türk Bayrağı'nı dalgalandırdılar. Kardeşlik Platforma üyesi Gıyasettin Seçkin, Malazgirt ruhu ve manevi iklimi dinelen projenin evrensel olduğunu söyledi. Malazgirt ruhu yaklaşık bin yıl önce insanlığın yaşadığı fitne fesat ve zulmün sona erdirildiği dönem olduğunu hatırlatan Seçkin, insanlığın bir nefes aldığını belirtti.

Zaferin 952'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tarihi Murat Köprüsü'ndeki Alparslan Parkı'na dev bayrak asarak kutlamalara katkı sağladıklarını dile getiren Seçkin şunları kaydetti: "Kardeş platformu olarak etkinlikleri buradan başladık. Başta Muş halkı olmak üzere tüm Türkiye'yi Malazgirt'te davet ediyoruz. Malazgirt 1071 zafer kutlamalarına hep beraber yaşayalım istiyoruz. Bu kapsamında dev bayrağımızı dalgalandırdık. Meşalelerimizi yaktık. Platform olarak bu işi başlattık. Bu etkinliklerimiz bundan sonra Beldelerimizde köylerimizde 26 Ağustosa kadar bu şenlikler böyle yürüyüp devam edecektir" dedi.

Muş Köy-Gel Derneği Başkanı ve Platform üyesi Murat Çaldır ise, Malazgirt etkinliklerini sadece Ağustos 24-25-26 günlerine sığdırmamak amacıyla kent merkezinde Alparslan'ın otağı diye Ata yurt mekânında meşale yakarak ve Türk Bayrağı açarak başarttıklarını söyledi.

Öte yandan, bu yılki kutlamalara Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle kutlamalara 100 bin kişinin katılması beklenirken, Bitlis'in Ahlat ile Muş'un Malazgirt ilçesindeki hazırlıklarda tamamlanmak üzere.