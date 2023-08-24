500 milyon dolarlık satış gerilimi tırmandırdı! Çin’den ABD’ye ’Tayvan’ kınaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Washington'a "kararı derhal geri çekmesi" çağrısında bulundu.

ABD'nin Tayvan'a silah satışının "tek Çin" ilkesini ihlal ettiği, Çin ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'nin, özellikle de Tayvan'a silah satışına ilişkin 17 Ağustos 1982 tarihli bildirinin hükümlerine aykırı olduğunu vurgulayan Sözcü Vang, Çin'in satışa karşı çıktığını ve kınadığını belirtti.

Vang, planlanan satışın, Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını tehdit ettiğini, Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı tehlikeye attığını savundu.

Tayvan sorunun Çin'in "iç işi" olduğunu, yabancı müdahalesinin kabul edilemeyeceğini ifade eden Vang, ABD'ye Tayvan ile askeri temaslara ve silah satışına son verilmesi çağrısında bulundu.

ABD, 17 Ağustos 1982 tarihli bildiride Tayvan'a silah satmayacağını açıkça ifade etmese de "Çin'in Tayvan Boğazı'nı silahlandırmasına mukabil bir seviyeye çekeceğini" deklare etmişti.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.