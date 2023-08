Bakan Tekin’den öğretmen ataması mesajı! Tarih vererek duyurdu: Süreci tamamlamış olacağız

"DERSLİK BAŞINA ÖĞRENCİ SAYISINI 60'LARDAN 25-30'LARA DÜŞÜRDÜK"



Eğitim ile ilgili baktığımızda da, biraz önce de konuştuk değişik ortamlarda arkadaşlarımızla; bakın 2002 öncesi Türkiye'de bir ilkokul sırasında bir öğrencimiz, 4 kişi bir sıraya oturuyordu. Kitaplarımızı çocuklarımız eline geçirmek için ciddi maliyetler ödüyorlardı ve istedikleri süre zarfında kitapları ellerine gelmiyordu. Bizim öğrencilik yıllarımızda 1. yarıyılın sonlarında ders kitaplarımızı parasıyla anca alabilirdik. Öyle bir Türkiye'den bahsediyoruz. Derslik başına öğrenci sayısının 70'leri bulduğu bir Türkiye'den bahsediyoruz. Şu an Türkiye'de eğitim-öğretim dönemi başladığı an yaklaşık 500 milyon adet ders kitabı öğrencilerimize dağıtılmış durumda oluyor. Bakın bunlar devasa rakamlar. Başka ülkelerle görüştüğümüz zaman bu bahsi geçen rakamlar ürkütüyor onları. Birçok ülkenin nüfusu kadar öğrencimiz var. Hatta öğretmen sayımızın ülke nüfusu kadar olduğu örnekler var. Dolayısıyla böylesine devasa bir eğitim ordusu kurulmuş durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız, eğitimle ilgili başlangıcından bugüne kadar sürekli ana gündemine koymuş durumda. Bunun göstergesi de eğitime ayrılan bütçe büyüklüğüdür. Şu an neredeyse bütçemizin 5'te 1'i eğitime ayrılmış durumda. Bu demokratikleşme göstergeleri açısından da birçok ülke tarafından örnek gösterilen bir uygulama. Biz şu anda bu 20 yıllık süre içerisinde AK Parti, eğitimle ilgili altyapı anlamında ciddi reformlar yaptı. Derslik başına öğrenci sayısını 60'lardan 25-30'lara düşürdüğümüzden bahsediyoruz. Bunu sadece 20 yıllık süre içerisinde yaptığımızı söylüyoruz. Bunlar dünya ölçeklerinde devrim niteliğinde şeyler. Aynı şekilde öğretmen sayısına düşen öğrenci sayısına bakın. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 20'nin altında. Bunlar çok önemli göstergeler. Artı şu anda Fatih Projesi sayesinde okullarımızda, etkileşimli tahtalarımızdan internet erişimine kadar. Çocuğumuz istediği zaman okuldaki tahta üzerinden EBA'da istediği içeriğe ulaşabilecek durumda. Bunlar çok önemli göstergeler.