Bakan Tekin’den öğretmen ataması mesajı! Tarih vererek duyurdu: Süreci tamamlamış olacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber'e özel önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin öğretmen atamalarıyla ilgili de önemli mesajlar verdi.

Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Önce şunu söylemem lazım aslında, AK Parti bir siyasi parti ve Türkiye'de siyasi partilerden beklediğimiz demokratik siyasal yaşamla ilgili getirdikleri, yaptıkları çalışmalar. Ben eğitimle ilgili olanları konuşacağım ama AK Parti'nin Türkiye'de demokratisinin konsolidesi açısından yaptığı şeyleri es geçmemek lazım. Bakın çok basit bir şey, AK Parti'nin kurulduğu dönemlerde bizler aylık MGK toplantılarında ne olacak diye istim üstünde dururduk. Bunları çabuk unutuyoruz. Yani sabahleyin ne türden bir şeyler olacak, demokratik siyasal yaşama ilişkin ne tür kesintilerle karşı karşıya kalacağız, milli iradeye yönelik ne tür olumsuzluklarla karşı karşıya kalacağız diye endişeyle uyanırdık. Şu anda Türkiye'de demokrasinin konsolide edildiği, siyasi iktidarın seçimle belirlendiği, hukuk devletinin kurumsallaştığı, anayasamızın görece darbe anayası diye tanımladığımız anayasanın görece revize edildiği bir Türkiye'de yaşıyoruz.

Bu aslında AK Parti'nin diğer alanlardaki hizmetlerinin dışında, bir siyasi parti olarak Türkiye'deki demokratik siyasal yaşama kazandırdığı şeyler. Bunun mutlaka altını çizmek lazım, bu tür konuları konuşurken.