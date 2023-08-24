Bakan Tekin’den öğretmen ataması mesajı! Tarih vererek duyurdu: Süreci tamamlamış olacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber'e özel önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin öğretmen atamalarıyla ilgili de önemli mesajlar verdi.
Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Önce şunu söylemem lazım aslında, AK Parti bir siyasi parti ve Türkiye'de siyasi partilerden beklediğimiz demokratik siyasal yaşamla ilgili getirdikleri, yaptıkları çalışmalar. Ben eğitimle ilgili olanları konuşacağım ama AK Parti'nin Türkiye'de demokratisinin konsolidesi açısından yaptığı şeyleri es geçmemek lazım. Bakın çok basit bir şey, AK Parti'nin kurulduğu dönemlerde bizler aylık MGK toplantılarında ne olacak diye istim üstünde dururduk. Bunları çabuk unutuyoruz. Yani sabahleyin ne türden bir şeyler olacak, demokratik siyasal yaşama ilişkin ne tür kesintilerle karşı karşıya kalacağız, milli iradeye yönelik ne tür olumsuzluklarla karşı karşıya kalacağız diye endişeyle uyanırdık. Şu anda Türkiye'de demokrasinin konsolide edildiği, siyasi iktidarın seçimle belirlendiği, hukuk devletinin kurumsallaştığı, anayasamızın görece darbe anayası diye tanımladığımız anayasanın görece revize edildiği bir Türkiye'de yaşıyoruz.
Bu aslında AK Parti'nin diğer alanlardaki hizmetlerinin dışında, bir siyasi parti olarak Türkiye'deki demokratik siyasal yaşama kazandırdığı şeyler. Bunun mutlaka altını çizmek lazım, bu tür konuları konuşurken.
"DERSLİK BAŞINA ÖĞRENCİ SAYISINI 60'LARDAN 25-30'LARA DÜŞÜRDÜK"
Eğitim ile ilgili baktığımızda da, biraz önce de konuştuk değişik ortamlarda arkadaşlarımızla; bakın 2002 öncesi Türkiye'de bir ilkokul sırasında bir öğrencimiz, 4 kişi bir sıraya oturuyordu. Kitaplarımızı çocuklarımız eline geçirmek için ciddi maliyetler ödüyorlardı ve istedikleri süre zarfında kitapları ellerine gelmiyordu. Bizim öğrencilik yıllarımızda 1. yarıyılın sonlarında ders kitaplarımızı parasıyla anca alabilirdik. Öyle bir Türkiye'den bahsediyoruz. Derslik başına öğrenci sayısının 70'leri bulduğu bir Türkiye'den bahsediyoruz. Şu an Türkiye'de eğitim-öğretim dönemi başladığı an yaklaşık 500 milyon adet ders kitabı öğrencilerimize dağıtılmış durumda oluyor. Bakın bunlar devasa rakamlar. Başka ülkelerle görüştüğümüz zaman bu bahsi geçen rakamlar ürkütüyor onları. Birçok ülkenin nüfusu kadar öğrencimiz var. Hatta öğretmen sayımızın ülke nüfusu kadar olduğu örnekler var. Dolayısıyla böylesine devasa bir eğitim ordusu kurulmuş durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız, eğitimle ilgili başlangıcından bugüne kadar sürekli ana gündemine koymuş durumda. Bunun göstergesi de eğitime ayrılan bütçe büyüklüğüdür. Şu an neredeyse bütçemizin 5'te 1'i eğitime ayrılmış durumda. Bu demokratikleşme göstergeleri açısından da birçok ülke tarafından örnek gösterilen bir uygulama. Biz şu anda bu 20 yıllık süre içerisinde AK Parti, eğitimle ilgili altyapı anlamında ciddi reformlar yaptı. Derslik başına öğrenci sayısını 60'lardan 25-30'lara düşürdüğümüzden bahsediyoruz. Bunu sadece 20 yıllık süre içerisinde yaptığımızı söylüyoruz. Bunlar dünya ölçeklerinde devrim niteliğinde şeyler. Aynı şekilde öğretmen sayısına düşen öğrenci sayısına bakın. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 20'nin altında. Bunlar çok önemli göstergeler. Artı şu anda Fatih Projesi sayesinde okullarımızda, etkileşimli tahtalarımızdan internet erişimine kadar. Çocuğumuz istediği zaman okuldaki tahta üzerinden EBA'da istediği içeriğe ulaşabilecek durumda. Bunlar çok önemli göstergeler.
"EĞİTİMDE İÇERİĞE ODAKLANILACAK"
Eğitim ile ilgili alt yapılı çalışmalarını giderdik. Rakamlarımız dünya ortalamalarına çok yakın düzeyde seyrediyor. Nüfus artışına göre tedbirlerimizi devam ettireceğiz. Yeni dönemde asıl üzerine sarf edeceğimiz konu eğitimin içeriği ve niteliğidir. Bu kapsamda öğretmenlerimizin yetkinliklerinin artırılması için ana politika gündemimiz olacak. Hal böyle olunca öğretmen arkadaşlarımızın mesleki anlamda tatminlerini maksimum düzeye çıkaracak adımlar atacağız. Müfredat ile ilgili adımlar atacağız.
ÖĞRETMEN ATAMALARI OLACAK MI?
Bütçe konunu ile bağlantılı bir durum. Gündeme geldiğinde bize ayrılan kadro belli olacak. Mutlaka atama olacak. Önümüzdeki yılın mart ayına kadar atama sürecini tamamlamış olacağız yeni döneme ilişkin. Cumhurbaşkanımıza da bu şekilde değerlendirilmelerimizi yaptık. Sayı ve süreçle ilgili detayları önümüzdeki günlerde paylaşacağız."