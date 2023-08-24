Kılıçdaroğlu’nun skandal sözlerine tepki: Demokrasilerde sandık dışında nasıl bir yol var?

İki hafta arayla halktan iki defa yetki alan meşru iktidarı, itibarsızlaştırmak adına milletin iradesini hiçe sayması, demokrasi kültüründen yoksun olduğunu da gözler önüne serdi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökmen Kantar, "CHP kendi içindeki tartışmayı iktidar üzerine yönlendirmek istiyor. Hoşunuza giden bir sonuç olduğunda, 'Hepimiz kazandık', hoşunuza gitmediğinde ise 'Sandık her şey değildir' demek bir siyasiye yakışmaz. Demokraside sandığın dışında nasıl bir yol var? Bu seçimleri cunta dönemiyle kıyaslamak milletimize haksızlıktır. Çünkü o dönem siyasi parti liderleri içerdeydi ve partiler de kapalıydı." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisindeki değişim tartışmalarını unutturmak ve aldığı iki ağır seçim yenilgisine kılıf bulmak adına milletin iradesini hiçe sayan söylemlerde bulunuyor. Katıldığı bir toplantıda, meşru iktidarı hedef alan Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarının, iktidara meşruiyet kazandırmayacağı iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak adına yaptığı skandal nitelikteki açıklamalar büyük tepki çekti.

"NEDİR MEŞRU OLAN KILIÇDAROĞLU'NA SORMAK GEREKİR"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Nedir meşru olan onu Kılıçdaroğlu'na sormak gerekir. Parti içindeki koltuk kavgasında zor günler geçiren Kılıçdaroğlu'nun bu gündem değiştirmeye matuf açıklamaları ne millet nezdinde ne de kendi partisi içinde karşılık bulmamaktadır. Bu zihniyetin gizli ajandasında her zaman millete rağmenci anlayış vardır. O yüzden de aziz milletimizden hiçbir zaman yüz bulamayacaklardır." dedi.

SEÇİMLERİN MEŞRUİYETİNİ TARTIŞMAK MİLLETİMİZE HAKSIZLIK

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökmen Kantar, "CHP kendi içindeki tartışmayı iktidar üzerine yönlendirmek istiyor. Hoşunuza giden bir sonuç olduğunda, 'Hepimiz kazandık', hoşunuza gitmediğinde ise 'Sandık her şey değildir' demek bir siyasiye yakışmaz. Demokraside sandığın dışında nasıl bir yol var? Bu seçimleri cunta dönemiyle kıyaslamak milletimize haksızlıktır. Çünkü o dönem siyasi parti liderleri içerdeydi ve partiler de kapalıydı."dedi. Seçimlerin büyük bir demokratik olgunluk içerisinde geçtiğine vurgu yapan Doç. Dr. Kantar, "Geçtiğimiz seçimler siyasi partilerin katılımı ve vatandaşların tercihi ile oluşmuştur. Hem de büyük bir katılım gerçekleşmiştir. Bu seçimlerden çıkan sonucun meşruiyetini tartışmak, yenilen pehlivan güreşe doymaz mantığıyla hareket etmektir" dedi.

HEDEF SAPTIRMANIN GAYRETİNDE

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının hedef saptırmak olduğunu kaydeden Kantar, "Seçmeni kazanmak değil de kendi partililerini merkezine tutmak çabasının bir yansımasıdır. Bu durum Kılıçdaroğlu'nu yükseltmez. Tam aksine demokrasiyle arasına iyice mesafe koymuş olur. Sandıktan çıkan iradeye herkesin saygı duyması elzemdir. Demokrasilerde sandıktan çıkan sonuç dışında nasıl bir yol var onu açıklaması gerekir. Kılıçdaroğlu'nun bu söylemleri milletimizin demokratik olgunluğuna hakarettir" ifadelerini kullandı.