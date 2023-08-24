SON DAKİKA | AK Parti 22. yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

"22 YILDA NİCE İHANETLERE MARUZ KALDIK"

Nice ihanetlere maruz kaldık, nice zorlukların üstesinden geldik. Medya provokasyonlarından kapatma davalarına, Gezi olaylarından 15 Temmuz kanlı darbe girişimine, terör saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar bir siyasi hareketin belki de asırlar boyu karşılaşmayacağı hainliği, vandallığı 22 yılda yaşadık. Ne ile karşılaşırsak karşılaşalım Allah'a dayandık. Yol varsa budur bilmiyoruz başka çıkar yol dedik.

"KALİTEMİZE UYGUN MUHALEFET BULAMADIK"

Son 22 yılda girdiğimiz 17 seçimin tamamında bizden destek ve duasını esirgemeyen aziz vantadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kardeşlerim, AK Parti olarak Türk siyasetinin son 22 yılına yön verdik. Karşılaştığımız engellemelere rağmen sayısız reforma imza attık. İmkansız denilen pek çok başarıyı ülkemizin kazanç hanesini yazdırdık. 22 yıllık siyasi yolculuğumuzda kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet bulamadık. Her şeyi değiştirdik ama ülkemizin ana muhalefet partisini tek parti faşizminin boyunduruğundan bir türlü kurtaramadık. Bunlara milli iradeye saygı göstermeyi bir türlü öğretemedik. Her defasında milleten okkalı bir tokat yediler. Milli iradeyi aşağılamanın bedelini seçimleri kaybederek ödediler. Yaşadıkları onca hezimiyete rağmen hatalarından ibret almadılar. Bugün 'kırsal kesim' diyerek milleti tahkir ediyorlar.

"CHP'NİN FAŞİST KODLARI ASLA DEĞİŞMİYOR"

Dün iktidara giden yolu vesayetçilerin himmetinde arıyorlardı bugün de terör örgütleri ile işbirliği yapmakta görüyorlar. Nereye dayanıyorlar? Kandil'e. Kandil'den gelecek destekle seçimi kazancaklarına inanıyorlardı. Bu millet asla teröre ve teröristlere yüz vermeyecektir. Her seçim sonrasında içlerindeki sandık ve milli irade nefretini kusmaktan geri durmuyorlar. Dünya değişiyor, ama CHP'nin faşist kodları asla değişmiyor.