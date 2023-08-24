Suriyeli taklidi ile algı yarattı: Kirli provokasyona muhaliflerden destek!

Her fırsatta mülteci karşıtı söylemlerle ön plana çıkan ve sığınmacıları hedef alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da bu video üzerine sahneye çıktı. Söz konusu yalan video üzerinden sığınmacıları hedef aldı. Videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan Tanju Özcan, "Ulan zibidi Suriyeli, bir de utanmadan dalga geçiyor. Senin gibi yaratıkları, ülkemize davet edenlere yazıklar olsun. İşte tam da bunlar yaşanmasın diye, Bolu'da hiçbir sığınmacıya iş yeri ruhsatı vermedim. Bu işyeri derhal tespit edilip, ilgili belediye tarafından mühürlenmelidir" ifadelerini kullandı.