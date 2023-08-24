Suriyeli taklidi ile algı yarattı: Kirli provokasyona muhaliflerden destek!

Türkiye'de mülteci karşıtlığı için bir kez daha kirli bir provokasyon yapıldı. Halkı kışkırtmak isteyenler, çirkin algı operasyonuna imza attı.
Ozan Arif Demirtaş adlı tiyatro oyuncusu Suriyeli rolü yaptı. Çektiği videoyu, sosyal medyada paylaştı.
Demirtaş yayınladığı videoda, Türkçesi bozuk bire mülteci taklidi yaparak "Türk vatandaş gelmiş benim Suriye lokanta iş istiyor. Bana iş ver. Ben dedim yabancı çalıştırmıyorum, kusura kalma. Sonra bana kızıyor. Neden bana kızıyor, ben yabancı çalıştırmak istemiyorum" gibi provakatif ifadeler kullandı.
Bunun üzerine muhalif hesaplar, Demirtaş'ın videosunu Suriyeli diye paylaşıp algı yarattı. Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni ve sığınmacıları hedef aldı. Muhalif hesaplar söz konusu sahte içerikli video üzerinden mülteci karşıtlığını körükleyen ifadeler kullandı.
Her fırsatta mülteci karşıtı söylemlerle ön plana çıkan ve sığınmacıları hedef alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da bu video üzerine sahneye çıktı. Söz konusu yalan video üzerinden sığınmacıları hedef aldı. Videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan Tanju Özcan, "Ulan zibidi Suriyeli, bir de utanmadan dalga geçiyor. Senin gibi yaratıkları, ülkemize davet edenlere yazıklar olsun. İşte tam da bunlar yaşanmasın diye, Bolu'da hiçbir sığınmacıya iş yeri ruhsatı vermedim. Bu işyeri derhal tespit edilip, ilgili belediye tarafından mühürlenmelidir" ifadelerini kullandı.