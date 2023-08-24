Çanakkale'de önceki gün saat 11.39'da merkeze bağlı Damyeri mevkiinde başlayan orman yangını, dün de sürdü. Devlet kurumları 8 uçak ve 26 helikopterle havadan, 639 arazöz ve iş makinesi, 77 su ikmal aracı ve 2 bin 960 personelle alevlerle topyekûn mücadele başlattı. Yangında, 4 gece görüşlü helikopter, gece boyunca müdahaleyi sürdürdü. Yangın nedeniyle Damyeri mevkii, Kayadere, Ulupınar, Belen, Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılçaören ve Taşlıtarla köylerindeki 337 hane boşaltılırken, tahliye edilen 1251 vatandaş yurtlara yerleştirildi. 9 ev, 10 ahır ve Yağcılar Köyü Mezarlığı'nın zarar gördüğü yangından etkilenen 83 kişi tedavi altına alındı. Ekipler dün sabah saatlerinde 800 hektarı orman, yaklaşık 1500 hektar alanda etkili olan yangının etrafını çevirdi. Ancak öğleden sonra hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgâr nedeniyle bazı bölgelerde alevler tekrar yükseldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki Afet Koordinasyon Merkezi'nde görevli ekipler, İHA'lardan gelen görüntüleri takip edip sahadaki personeli yönlendirdi. Öğleden sonra alevlerin tehdit etmeye başladığı Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsü de tahliye edildi. Aşağıokçular Köyü ile Salavat ve Andıktaşı mahalleleri, Elmacık Köyü ve bağlı olan Değirmendere Mahallesi ile Çiftlikdere Köyü tedbir amacıyla boşaltıldı.Söndürme çalışmalarına, TSK bünyesindeki 3 adet AS-532 tipi helikopter ve 2 adet CH-47 tipi helikopter de katılırken, 65 sortide 117 tondan fazla su atımı yaptı. Ayrıca bölgeye, Adalet Bakanlığı'na bağlı CEKUT ekipleri ile İstanbul, Edirne, Tekirdağ Bursa ve Balıkesir'den takviye ekipler sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait, saatte 9 bin 600 metreküp su basabilen ve yatayda 150, dikeyde 70 metre su püskürten yangın söndürme sistemli Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi de alevlerin kent merkezine inme ihtimaliyle Çanakkale'ye gönderildi. Bu arada Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesinde de makilik alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle 5 saatte kontrol altına alındı.Yangınınbaşladığı ilk anın görüntülerine de ulaşıldı. Görüntülerde yangının bir yerleşim yerinin hemen yanındaki arazide başladığı görülüyor. SABAH'ın ulaştığı, yangının başladığı Damyeri'nin bağlı olduğu Mareşal Fevzi Çakmak Köyü Muhtarı İbrahim Bağlayan ise jandarmanın bölgede yaptığı incelemede, yangının elektrik direğinden çıkmış olabileceğini tespit ettiğini öne sürdü.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: Çanakkale'nin Merkez ilçesindeki yangını kontrol altına alabilmek için müdahalemiz aralıksız devam edecek. Tüm hava araçları yangının enerjisini düşürmek için konsantrasyonlarını buraya vermiş durumdalar. Bu enerji düşümünden sonra arkadaşlarımız mümkün olduğu kadar herhangi bir yere sıçramadan yangını söndürmeyi planlıyorlar. İHA'lardan alınan bilgiler dahilinde durum tespitini yapıp arkadaşlarımızı yönlendiriyoruz.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden Çanakkale yangınıyla ilgili mesaj yayınladı. Bahçeli, şunları kaydetti: "Üzülerek ifade etmeliyim ki Ege'nin iki yakası tutuşmuştur. Tesellimiz, şu ana kadar can kaybının olmamasının yanında, alevlerin çok şükür önünün kesilmesidir. Elbette yangınların nasıl ve neden çıktığı ilerleyen günlerde ayrıntısıyla tespit edilecektir. Ancak sosyal medyaya üşüşmüş bazı alçakların yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri sefil ve şerefsiz bir bühtandır. Yanan ormanlık alanların eskisi gibi yine yeşile bürüneceğine inanıyorum. Bu süreçte parti olarak yangınla mücadeleyi ön şartsız destekliyor ve dua ediyoruz. Hiç kuşkumuz yoktur ki, devrilse bile ağaçlarımız, dikilir yeni fidanlarımız." ANKARA