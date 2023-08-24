Yayman: Büyükşehir Reyhanlı’yı susuz bıraktı

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Reyhanlı ilçesinde vatandaşlarla biraraya geldi. Milletvekili Yayman, beraberinde Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yumuşak, ilçe yöneticileri ile birlikte ilçe genelinde ziyaret ve incelemelerde bulundu. Esnaf ziyaretlerinin ardından mahalleleri dolaşan Milletvekili Yayman, mahallelere kazandırılacak projeleri de vatandaşlara açıkladı.

SORUNU TAMEMEN ÇÖZECEĞİZ

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Yayman, seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kendilerine verdikleri destekten dolayı vatandaşlara teşekkür etti. CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Reyhanlı'yı susuzluğa mahkum ettiğini ifade eden Yayman, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu hafta içinde İller Bankası aracılığıyla yapılacak ihaleyle Reyhanlı'daki içme suyu sorununu tamamen çözeceğiz. Bu sorunu da en kısa zamanda çözeceğiz" dedi.

PROJELERİ ANLATTI

İlçeye kazandırılacak projelerle ilgili bilgi veren Milletvekili Yayman, "Reyhanlı'nın 45 gün içerisinde Gazi Mürsel ve Mehmetbeyli'de DSİ tarafından açılan kuyularla su sorununu tamamen ortadan kaldırıyoruz. Cilvegözü Sınır Kapısının civarına yeni bir Organize Sanayi Bölgesi'nin yapımına çok yakında başlanılacak. Vatandaşımızın emri başımızın üstündedir" diye konuştu.

ESKİ BİNA MİLLET KÜTÜPHANESİ OLUYOR

Atatürk Caddesi'nde bulunan eski Ziraat Bankası binasını Reyhanlı belediyesinin aldığını ve en kısa zamanda "Millet kütüphanesini" yapılacağının müjdesini de veren Yayman, "Burada gençler kahvelerini içerken kitap okuyacak ve güzel vakit geçirecekler. Projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızdan AK Parti'ye olan desteklerini sürdürmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.