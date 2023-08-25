Başkan Vekili İrfan Mutluay: Başkan gerekli açıklamayı kendisi yapacaktır

Çanakkale'de 48 saat önce başlayan ve 9 köyü etkisi altına alan orman yangını büyük uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın yangın bölgesine hiç uğramaması büyük tepki çekti. Başkan Gökhan'ın yangın günü şehirden ayrılarak Amerika'nın San Francisco eyaletine gittiği ileri sürülmüştü.

Başkanın nerede olduğunu kendisinin açıklayacağını söyleyen Başkan Vekili İrfan Mutluay, "Yangın için tüm ekiplerimizle teyakkuzdaydık. Başkanlık görevine vekaleten baktım. Başkanın nerede olduğunu biliyordum. Kendisi gerekli açıklamayı yapacaktır." dedi.