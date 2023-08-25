Haberler Gündem Haberleri Başkan Vekili İrfan Mutluay: Başkan gerekli açıklamayı kendisi yapacaktır
Giriş Tarihi: 25.8.2023 13:07

Başkan Vekili İrfan Mutluay: Başkan gerekli açıklamayı kendisi yapacaktır

Çanakkale’de bin 500 hektar alana yayılan ve 48 saatin sonunda kontrol edilebilen orman yangınında tüm ülke seferber olmuşken bölgeye uğramayıp, sadece tweet attığı için tepki alan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın bugün şehirde olacağı iddia edildi. Başkanın bölgede olmasını gerektirecek bir sorun yaşanmadığını kaydeden Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, “Tüm imkanlarımızı yangın için seferber ettik. Başkanımız nerede olduğunu kendisi açıklayacaktır” dedi.

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Başkan Vekili İrfan Mutluay: Başkan gerekli açıklamayı kendisi yapacaktır

Çanakkale'de 48 saat önce başlayan ve 9 köyü etkisi altına alan orman yangını büyük uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın yangın bölgesine hiç uğramaması büyük tepki çekti. Başkan Gökhan'ın yangın günü şehirden ayrılarak Amerika'nın San Francisco eyaletine gittiği ileri sürülmüştü.

Başkanın nerede olduğunu kendisinin açıklayacağını söyleyen Başkan Vekili İrfan Mutluay, "Yangın için tüm ekiplerimizle teyakkuzdaydık. Başkanlık görevine vekaleten baktım. Başkanın nerede olduğunu biliyordum. Kendisi gerekli açıklamayı yapacaktır." dedi.

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Başkan Vekili İrfan Mutluay: Başkan gerekli açıklamayı kendisi yapacaktır
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