CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi yapamadı! AK Partili Menemen Belediyesi yaptı...

"BİZ BU ŞEHİRLERİN EVLADIYIZ"

Vatandaşa daha iyi hizmet etmek istediklerini dile getiren Dağ, şöyle devam etti:

"2023 seçimlerinde rakibimiz çok değişti. 7'li, 8'li, 15'li, 20'li masa rakibimiz olarak girdiler seçime ve kaybettiler. 5 sene daha iktidardayız. Biz İzmir'e de Menemen'e de daha çok hizmet etmek istiyoruz. Derdimiz bu, başka bir derdimiz yok. İnşallah önümüzdeki yerel seçimlerde daha çok şehrine, iline ilçesine faydalı olmak isteyenlerin netice alacağı bir seçim olacağını düşünüyorum. Bunun için hepimiz sahada koşturacağız. Biz bu şehirlerin evladıyız. Menemen'i de İzmir'i de adım adım, karış karış biliriz."