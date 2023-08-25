Dünyanın hayran olduğu Akyaka’da belediyeden dünyaya örnek çevreci proje

Muğla'da Ula ilçesinin 'Sakin Kent' ünvanlı Akyaka Mahallesi, her yıl yüzbinlerce turisti ağırlıyor. Özel Çevre Koruma ve Doğal Sit alanında yer alan 2 kilometre uzunluğundaki Kadın Azmağı kefal, levrek, alabalık, yılan balığı ve aynalı sazan, sazlıklarda ise kaz ve ördekleri barındırıyor. Doğal akvaryum görünümündeki azmakta düzenlenen tekne turları da büyük ilgi görüyor. Tura çıkan tatilciler, sazlıklar ve asırlık ağaçlar arasında gezintiye çıkıyor. Bazı tatilciler, ise azmağın eksi değerle varan suyunda serinliyor.

BELEDİYEDEN TEŞVİK

Kadın azmağında tura çıkan, sıvı yakıt ile hizmet veren tekneler için AK Partili Ula Belediyesinin destek ve teşvikleriyle, 2022 yılından itibaren çevre dostu tekne dönüşümü sağlandı. Tura çıkan 21 tekneden 9'u güneş paneliyle çevre dostu dönüşümü yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının üst yazısıyla doğa harikası bölgedeki teknelerin güneş enerjisi ve elektrikli dönüşümünü yılsonuna kadar tamamlaması zorunlu kılındı. Proje, çevresel koruma ve sürdürülebilir turizmin teşvik edilmesine katkı yaptı.