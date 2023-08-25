Dünyanın hayran olduğu Akyaka’da belediyeden dünyaya örnek çevreci proje

Muğla'da Ula ilçesinin 'Sakin Kent' ünvanlı Akyaka Mahallesi, her yıl yüzbinlerce turisti ağırlıyor. Özel Çevre Koruma ve Doğal Sit alanında yer alan 2 kilometre uzunluğundaki Kadın Azmağı kefal, levrek, alabalık, yılan balığı ve aynalı sazan, sazlıklarda ise kaz ve ördekleri barındırıyor. Doğal akvaryum görünümündeki azmakta düzenlenen tekne turları da büyük ilgi görüyor. Tura çıkan tatilciler, sazlıklar ve asırlık ağaçlar arasında gezintiye çıkıyor. Bazı tatilciler, ise azmağın eksi değerle varan suyunda serinliyor.
BELEDİYEDEN TEŞVİK
Kadın azmağında tura çıkan, sıvı yakıt ile hizmet veren tekneler için AK Partili Ula Belediyesinin destek ve teşvikleriyle, 2022 yılından itibaren çevre dostu tekne dönüşümü sağlandı. Tura çıkan 21 tekneden 9'u güneş paneliyle çevre dostu dönüşümü yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının üst yazısıyla doğa harikası bölgedeki teknelerin güneş enerjisi ve elektrikli dönüşümünü yılsonuna kadar tamamlaması zorunlu kılındı. Proje, çevresel koruma ve sürdürülebilir turizmin teşvik edilmesine katkı yaptı.
KORUMA ZORUNLULUĞUMUZ VAR
Akyaka Kadın Azmağı'nda teknelerin güneş enerjisiyle çalışma dönüşümünün çok önemli olduğunu vurgulayan AK Partili Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, "Akyaka Kadın Azmağı, doğal güzellikleri ve ekosistemi ile ünlü, NASA'nın bile dikkatini çekip sosyal medya paylaşımlarında konu aldıkları bir bölge. Bu bölgeyi koruma ve sürdürülebilir şekilde kullanma sorumluluğumuz var. Teknelerin güneş enerjisiyle çalışmasına odaklanmamızın ana nedenlerinden biri çevresel sürdürülebilirliği artırmaktır. Geleneksel tekne motorları fosil yakıt kullanır ve bu çevreye zarar verir. Güneş enerjisi ile çalışan tekneler, karbon emisyonlarını azaltmamıza yardımcı olacak ve bölgenin doğal güzelliklerini koruma amacımıza hizmet edecek" dedi.
BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
Güneş enerjisiyle çalışan teknelerin birçok avantajı bulunduğunu kaydeden Başkan Türkler, "İlk olarak, çevre dostu oldukları için doğal yaşamı korumak açısından büyük bir avantaj sağlarlar. Ayrıca, güneş enerjisi kullanmak geleneksel yakıtlara göre daha ekonomik olabilir. Bu da hem işletmeciler hem de turistler için maliyetleri düşürebilir. Bunun yanı sıra, bu tekneler bölge turizmine de katkı sağlayabilir. Sürdürülebilir turizm, gelecek nesiller için bölgeye sürdürülebilir gelir sağlamak açısından önemlidir. Güneş enerjisiyle çalışan tekneler, çevreci turistler için çekici bir seçenek olabilir" şeklinde konuştu.
YENİ TEŞVİKLER SUNULACAK
Teknolojiyi benimseyerek güneş enerjisiyle çalışır hale getirmek isteyen işletmelere teşvikler sunmaya devam edeceklerini kaydeden Özay Türkler, "2022 yılından itibaren hayata geçirdiğimiz bu projede mevcut teknelerin bir kısmını bu yönteme dönüştürmeleri için teşvikler ve destekler sağladık. Ayrıca, güneş enerjisi sistemlerini kurmak ve bakımını yapmak için yerel uzmanların eğitilmesi gerekecek. Bu, yerel istihdamı artırabilir ve teknelerin uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde işletilmesine yardımcı olabilir" diye konuştu.
ÖRNEK BİR PROJE OLSUN
Özay Türkler sözlerini şöyle sürdürdü: "Akyaka Kadın Azmağı'nda sessizce ve temiz bir şekilde seyir yapan güneş enerjisiyle çalışan tekneleri görmek. Bu teknelerin bölgenin doğal güzelliklerini korumaya yardımcı olduğunu ve misafirlerimize eşsiz bir deneyim sunmayı sürdürdüğünü görmek istiyoruz. Aynı zamanda bu projenin diğer bölgeler için de bir örnek teşkil etmesini umuyoruz. Sadece çevremizi korumakla kalmayacak, aynı zamanda sürdürülebilir turizmin bir öncüsü olacağız. Bu doğa harikası bölgede çevre dostu proje için bize desteklerini esirgemeyen eski Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ederim"