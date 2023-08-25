Emine Erdoğan’dan Zehra Çiftçi’ye tebrik: Kadınlarımızın ideallerinin peşinden koşmasını temenni ediyorum

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Nerede Kalmıştık diyerek, diploma hayalinin peşinden koşan Zehra kardeşimi azmi ve kararlılığı için yürekten kutluyorum. Unutmayalım, hayatta geç kalınmayan nadir şeylerden biri eğitimdir. Tüm kadınlarımıza çağrımı yineleyerek, ideallerinin peşinden koşmalarını temenni ediyorum" dedi.

DİPLOMASINI EMİNE ERDOĞAN'A GÖSTERMEK İSTİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde lise öğrenimini yarıda bırakan kadınlar için başlatılan "Nerede Kalmıştık" Eğitim Seferberliği Projesinden faydalanan ve aynı zamanda AK Parti Adana Yüreğir İlçe Başkanlığı yönetiminde yer alan 5 çocuk annesi Zehra Çiftçi (45), Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı.



Lise son sınıfı okurken nişanlandığını ve bu yüzden okulu bırakmak zorunda kaldığını SABAH'a anlatan Zehra Çiftçi, "Daha sonra çocuklarım oldu ama okumak hep içimde bir ukde olarak kaldı. Sayın Emine Erdoğan'ın hayata geçirdiği proje liseyi yarım bırakmak zorunda kalan kadınlar için bir müjde oldu. Hemen İzmir'den tasdiknamemi aldım ve yarım kalan liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavlarına hazırlandım. İlk girdiğim sınavda kazandım. Beş çocuğum 4'ü üniversite okuyor. Ben de çocuklarım gibi üniversiteli oldum. Sayın Emine Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Benim gibi liseyi yarıda bırakmak zorunda kalan tüm kadınlara ışık oldu. Üniversite diplomamı alır almaz ilk işim Emine Erdoğan'a göstermek olacak" demişti.