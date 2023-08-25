Savunma Sanayii Başkanı Görgün’den ’TEKNOFEST Ankara’ paylaşımı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başlayacak yarışmalar, hava gösterileri, milli teknolojiler ve çeşitli etkinliklerin düzenleneceği TEKNOFEST'e ilişkin Twitter hesabından video mesaj paylaştı.

Paylaşımında TEKNOFEST'in önemine değinen Görgün, şunları söyledi: "Sevgili gençler; Türkiye'nin ayakları yere basmayan tek festivali olan TEKNOFEST şimdi de Ankara'da. Bu heyecanı sizlerle beraber yaşamak için gün sayıyoruz. Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen TEKNOFEST; gelişen ve güçlenen Türkiye'nin geleceğinin de emin ellerde olduğunu bize en güzel şekilde gösteriyor. 6 yıl önce İstanbul'da büyük bir heyecanla başlayan TEKNOFEST yolculuğu, bugün sınırlarınızı aşarak dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali haline geldi.

TEKNOFEST, geçmişinden aldığı ilhamla gelecek yolculuğuna emin adımlarla devam ediyor. Ülkemizin en önemli hazinelerinden biri olan insan kıymetimizin yeteneklerini sergileme imkanı bulduğu TEKNOFEST, milli teknoloji hamlesi vizyonumuza gönülden inanan yüz binleri bir araya getiriyor. TEKNOFEST, fikirlerinizi, projelerinizi ve hayallerinizi hayata geçirmek için sizlere çok önemli bir deneyim alanı oluşturuyor. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için göstermiş olduğunuz çaba ülkemizin geleceği için de çok önemli bir katma değer sağlayacak. TEKNOFEST kapsamında gerçekleşen yarışmalardan, yeni fikirlerin ortaya çıkmasını hedefliyor ve bunlardan uzun vadede projelerimizde, çalışmalarımızda faydalanmak istiyoruz. Sizleri de bu heyecana ortak olmak için 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleştireceğimiz TEKNOFEST Ankara'ya davet ediyorum. TEKNOFEST'te görüşmek üzere."