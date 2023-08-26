Başkan Erdoğan’dan şehit asker Erkan Selçuk’un ailese taziye

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk, kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehadet haberi, Muş'un Hasköy ilçesinde yaşayan Erkan ailesine ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Selçuk'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.