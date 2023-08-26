Meral Akşener sessizliğini bozdu: Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler

"BEN SUSTUM, YÜZDE 60 İLE KAZANIRIZ DİYENLER SUSMADI"

Faydasız siyasetten milletin affına sığınırız. Ben sustum ama 'yüzde 60 ile kazanırız' diyenler susmadı. Bilimsel verileri masaya koyan ben sustum ama o verileri yırtıp atanlar susmadı. Bu sessizliği sürdürmek artık mümkün değildir.

Televizyonlara çıkıp utanmadan sıkılmadan bize yüklemeye çalıştılar. İYİ Parti'ye yönelik kumpas hevesine kapılanlar karşısında susmak mümkün değildir. Değerli dava arkadaşlarım, 2023 seçimlerine girerken, sayın Erdoğan karşısında seçimi farkla kazanacak 2 aday çıkardık. 20 senedir ilk kez Erdoğan'a karşı belirgin şekilde üstünlük kuran 2 adayımız oldu. Bütün araştırmalarda bu iki arkadaşımızın rahatlıkla Cumhurbaşkanı seçileceğini gördük. Bunun da ötesinde il il, ilçe ilçe yaptığımız ziyaretlerde bize söylenenenler de bunu doğruladı. Samimiyetimden şüphe duyulmasın diye adaylığımdan fedakakarlık ettim. Ben asıl sorunun kendi safımızda olduğunu göremedim. Yüce Türk Milleti'nden bu nedenle özür diliyorum. Ben bu iki arkadaşımızın yollarını açmak için elimden geleni yaptım. Onların yolunu kapatanlara engel olamadım, Türk Milleti'nden özür diliyorum. Yanlarında durdum, yardımlarına koştum, her türlü iftirayı göğüsledim. Onları paçalarından çekenlere engel olamadım. Ben milletimizin omuzlarında taşıdığı bu umudu, umudunu bağladığı bu iki arkadaşımızın milletimizin çağrısına kulak vereceğini düşündüm. Onlara bu ateşten giydiremediğim için sizden özür diliyorum. Ne yaptıysam seçimleri kazanmak için yaptım. Ne yaptıysam umut yaşasın diye yaptım.