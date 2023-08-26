Suriye'nin kuzeyinde "Türkçe" seferberliği



Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş ve Sabah Muhabiri Murathan Yıldırım

Azez, El Bab, Cerablus ve Afrin'de Türkçe eğitimleri ile Türk kültürünü yaymaya devam eden Yunus Emre Enstitüsü, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıldönümü ile bu noktalardaki kültür merkezlerinin resmi açılışlarını tek tek yapmaya başladı. Önceki gün El Bab'da gerçekleştirilen ilk tören, renkli ve duygu dolu anlara sahne oldu. Türk kültürüne özgü sergilerin açıldığı, stantların kurulduğu, şiirlerin okunduğu programda Türkiye'ye yönelik büyük sevgi bir kez daha gözler önüne serildi. Başkan Ateş'in de katıldığı şiir programında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan Suriyeli gençler ise göğüs kabarttı.