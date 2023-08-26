Suriye'nin kuzeyinde "Türkçe" seferberliği

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, "Temel amacımız bölge genelindeki 300 bin çocuğa Türkçe öğretmek" dedi. Programda İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan Suriyeli gençler ise duygu dolu anlar yaşattı.
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş ve Sabah Muhabiri Murathan Yıldırım
Azez, El Bab, Cerablus ve Afrin'de Türkçe eğitimleri ile Türk kültürünü yaymaya devam eden Yunus Emre Enstitüsü, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıldönümü ile bu noktalardaki kültür merkezlerinin resmi açılışlarını tek tek yapmaya başladı. Önceki gün El Bab'da gerçekleştirilen ilk tören, renkli ve duygu dolu anlara sahne oldu. Türk kültürüne özgü sergilerin açıldığı, stantların kurulduğu, şiirlerin okunduğu programda Türkiye'ye yönelik büyük sevgi bir kez daha gözler önüne serildi. Başkan Ateş'in de katıldığı şiir programında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan Suriyeli gençler ise göğüs kabarttı.
Yunus Emre Enstitüsü El Bab Bölge Sorumlusu Hilal Çolak
"BÖLGEYİ YEŞERTMEK VE YAŞATMAK İÇİN BURADAYIZ"
29 Ağustos'ta Cerablus'ta, 30 Ağustos'ta ise Afrin'de kültür merkezlerinin resmi açılışlarını yapacaklarını vurgulayan Başkan Ateş, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgedeki büyük yangını başarıyla söndürdüğünü vurguladı. SABAH'a yaptığı açıklamada bölge genelinde Türkçe seferberliği başlattıklarını belirten Ateş, "Merkezlerimiz çocuklarla gençlerle dolup taşıyor.
Savaşın ve kanın hakim olduğu bir coğrafyaya Türkiye tertemiz fidanlar ekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu bölgeyi yeşertmek ve yaşatmak için buradayız. El Bab'da 2 binden fazla kişiye Türkçe öğretiyoruz. Temel amacımız ilk etapta bölge genelindeki 300 bin çocuğa Türkçe öğretmek" ifadelerini kullandı.
GERİ DÖNÜŞLER BELİRGİN SEVİYEDE HIZLANDI
Yunus Emre Enstitüsü El Bab Bölge Sorumlusu Hilal Çolak ise bölgenin hızla toparlanma sürecine girdiğini ve Türkiye'den geri dönüşleri belirgin şekilde gördüklerini vurguladı. Türkçeye yoğun bir ilgi olduğunu belirten Çolak, "Geri dönüşlerle Türkçe'ye ilgi katlanarak artıyor. Türkiye'de üniversitesini okuyup yeniden buraya dönen, aydın diyebileceğimiz insanlar var.
3 tane çocuk grubumuz var. Lise grubumuz var. Ticaret yapmak için Türkçe öğrenmek isteyenler var. Şu ana kadar El Bab'da 1000'e yakın sertifika verdik" bilgisini paylaştı.