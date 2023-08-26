Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 12’inci 5 yıllık kalkınma planımızı hazırlıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyük Taarruzun 101. Yılı etkinlikleri kapsamında geldiği Afyonkarahisar'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Orta Vadeli Programın üç ana ayağı olduğunu hatırlatarak, "Birincisi para politikamızın ana çerçevesi güncellenmiş haliyle orta vadeli programımızda yer alacak. Detayları tabii Merkez Bankamızı ilgilendiriyor. İkinci husus maliye politikamız detaylı bir şekilde orta vadeli programda yer alacak. Oradaki temel prensibimiz de şu depremden kaynaklanan belli bir süreli harcamalar hariç olmak üzere bütçe açıklarımızın milli gelire oranını Avrupa Birliği standartlarında tutmak. O civarda tutmak. Bu perspektif içinde bir taraftan gelir politikalarımızla, bir taraftan da harcama politikalarımızla Kamunun belli bir disiplin içinde ve uygun şartlar altında bütçesini yönetmek" dedi.

"İSTİŞARE TOPLANTILARIMIZ OLDU"

Detaylarının orta vadeli programda olduğunu belirten Yılmaz, "Kurum kurum tavanlarıyla birlikte yer almış olacak. Üç yıllık bir perspektifte. Diğer taraftan yapısal reformlar çok çok önemli. Biz işte bu istişare toplantılarını bu yüzden yapıyoruz doğrusu. İş dünyasıyla bugüne kadar işveren kesimlerle, sendikalarla, emek kesimiyle, gerek memur sendikalarıyla, gerek işçi sendikalarıyla görüşmelerimiz oldu. Yine topla bütün illerimizden gelen odalarla, borsalarla, istişarelerimiz oldu. Yerelde yaptığımız Afyonkarahisar'da Diyarbakır'da, başka illerimizde yerel düzeyde de istişare toplantılarımız oldu. Bütün bunlardan süzülen bilgileri ve dediğimiz gibi pazartesi de tarım kesimiyle ilgili yine bir istişare toplantımız var. Bütün buralardan gelen fikirleri süzerek yapısal reform günde oluşturuyoruz" diye konuştu.

"TEK HANELİ ENFLASYONA GİTMEYİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Bir taraftan kurumların çalıştığını vurgulayan Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: "Strateji Bütçe Başkanlığımız, ilgili tüm kurumlarımız bu reformları da orta vadeli programda halkımızla paylaşacağız. Böylece neyi sağlamak istiyoruz? Öngörülebilirliği, ekonominin düşmanı belirsizliktir siyasi Belirsizlikler mayıs seçimleriyle birlikte ortadan kalktı. Artık çok daha belirgin bir çerçevedeyiz. Orta vadeli programla birlikte teknik anlamda da öngörülebilirliği güçlendiren bir çerçevemiz olacak. Bu çerçeve içinde bir taraftan yatırım istihdam, üretim, ihracat çerçevesinde kalkınma sürecimizi devam ettireceğiz. Diğer taraftan da özellikle enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürerek istikrar içinde büyüyen Türkiye hedefini gerçekleştireceğiz. Orta vadede tek haneli enflasyona gitmeyi öngörüyoruz" dedi.