CHP’de olaylı kongre! ’Pislik’ dedi ortalık karıştı: Küfürler havada uçuştu

CHP Gebze İlçe Kongresi'nde yeterli imzaya ulaşamadığı belirtilen aday Zeynel Rıza Yıldırım, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ile tartıştı. Ardından Killik kongreye 10 dakika ara verdi.
Killik kavga öncesi Yıldırım'la ilgili şu bilgilendirmede bulundu:
"Zeynel Rıza Yıldırım beyfendinin buraya getirdiği listede Adaylardan 4 tanesinin delegeliği yok o yüzden imzaları kabul edemedik. Kendisine 10 dakika süre verdim ve iki imza getirdi 42 imzayı topladı. Gönderdiği listeden 4 tanesinin adaylarımızdan Kemal Nişancı'yla mükerrer olduğunu tespit ettik 6 tanesinin de Gökhan Orhan'la mükerrer olduğunu tespit ettik. Eğer kendileri diğer listelerden çekilip Yıldırım'ın listesinde kalmayı kabul ediyorlarsa aday olarak listeye ekleyeceğiz."
Daha sonra tekrar bilgilendirmede bulunan Killik "Adaylar Zeynel Beyin listesinden çekildiklerini söylediler. İmza sayısı 29'a düştüğü için adaylığı kabul edemiyoruz" ifadelerini kullandı.
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'İMZALARINI GERİ ÇEKTİLER'
Kocaeli Barış Gazetesi'nin haberine göre; Bunun üzerine sinirlenen Yıldırım ise "Ben 2-2.5 aydır burada çalışıyorum o insanlar kendiler imza verdiler" dedi.
Killik de "Beyefendi ben kendilerini çağırdım buraya hepinizin gözünün önünde yaptık ve size konuşma için imza verdiklerini söylediler ve imzalarını geri çektiler" şeklinde karşılık verdi.
Yıldırım ise şunları söyledi:
"Burada taraflı olarak iki aday söylüyorsunuz. Başından beri, bu antidemokratik bir şeydir. Demokrasiyi savunuyorsanız taraf tutmayın. Sayın divan başkanı lütfen taraf tutmayın. Ben burada mücadele etmiş bir kişiyim. Emniyet teşkilatı bu tutanağı tutun. Sabahtan beri iki aday diyor taraf tutuyor milletvekili de öyle söylüyor."
'PİSLİK' DEDİ, ORTALIK KARIŞTI!
Killik ara verdikten sonra devam eden tartışmada Yıldırım'ın "pislik" dediği iddia edildi. Bunun üzerine partililer "Sen partiye pislik diyemezsin terbiyesiz herif" diye yüklenirken, CHP'li gençlerden biri "Çık dışarı" diye başladığı cümleyi küfürlerle bitirdi.
ÇİĞLİ'DE SANDIK FIRLATILDI: SALONA ÇEVİK KUVVET GİRDİ
Aydınlık'ta yer alan habere göre ise; CHP Çiğli Olağan İlçe Kongresi'ne saatler kala adaylar birleşmiş, Şirin Akgül ve Hüseyin Çetin ilçe başkanlığında Erkan Akar'a destek vereceklerini açıklamıştı.
Ancak birleşme sonrası oluşturulan yeni liste bazı mahalle delegelerinin tepkisini neden oldu. Ege'de Son Söz gazetesinin haberine göre ilçe yönetim kurulu ve il delege adayları listesinde ismini göremeyen bazı partililer buna karşı çıktı. Oy kullanma işlemini beklerken salondan çıkan Erkan Akar'a bazı delegeler tarafından tepki geldi. "Bu nasıl birleşme? Böyle liste mi olur? Şirin Akgül bizi zaten ortada piç gibi bıraktı" dedi.
Ardından salondan listede yer alan Niyazi ve Hasan Aslan isimleri için delegeler "30 yıldır aynı isimler. Aile şirketi listesi" diyerek sesler yükseldi.
LİSTE GECİKİNCE KARABAĞLAR KONGRESİ KARIŞTI!
CHP Karabağlar olağan ilçe kongresinde Divan Başkanı Yücel Taşkın, listelerin hazırlanma saatini 16:30 olarak belirledi. Saatin belirlenmesine rağmen Emel Tangobay'ın listesi 16:35 olmasına rağmen divana teslim edilmezken salonda ortalık karıştı.
Seçimlerin başlaması sonrası saat 13:00 civarında divan başkanı Yücel Yaşkın'ın 'listelerinizi hazırlayın' talimatı gelmişti. Talimat sonrası konuşmacılar konuşmasını gerçekleştirirken, mevcut ilçe başkanı Bülent Sözüpek listesini teslim etti. Sözüpek'in listesini vermesi sonrası Divan Başkanı Taşkın, Emel Tangobay'ın listesini de isterken, listeler için 16:30 saatini belirledi. Saatin belirlenmesine rağmen 16:35'de Tangobay'ın listesi divana teslim edilmezken kongre salonunda gerginlikler yaşandı. Sözüpek yazılı önerge verirken, İl Yöneticisi Manduz Polat ise önergenin okutulmaması talebini iletti. Sözüpek talebinde ısrarcı olurken Manduz'un Sözüpek'in üzerine yürümesi sonrası salon karıştı.