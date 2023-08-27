HDP’li Pervin Buldan’dan alçak sözler! Teröristbaşı Öcalan için skandal ’Özgürlük’ çağrısı!

BULDAN'DAN ALÇAK SÖZLER!

Buldan, "Sevgili arkadaşlarım, mutlak tecrit karşısında kararlı bir biçimde mücadelemizi yürüteceğimizin sözünü bir kez daha bu kürsüden vermek istiyorum. İmralı'da sayın Öcalan'a tecrit uygulayan devlet aklı şunu iyi bilsin ki çözümün ve barışın yolunu asla tıkayamazsınız. Biz tecriti mücadelemizle mutlaka yıkacağımızın sözünü bir kez daha halklarımıza vermek istiyoruz. Çünkü burada en büyük kanalın barışta ısrar eden halkımız olduğunu biliyoruz. Barışta ısrar eden bir halka karşı tecrit uygulamayı asla kabul etmiyoruz." dedi.

Kongrede, tek liste halinde yapılan seçimlerde Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak, kayıtlı 904 delegenin yeterli çoğunluğunun oyunu alarak Eş Genel Başkanlıklara seçildi. Kongrede ayrıca Parti Meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlendi.

Öte yandan kongrede İstiklal Marşı'nın okunmadığı dikkati çekti.