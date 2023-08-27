HDP’li Pervin Buldan’dan alçak sözler! Teröristbaşı Öcalan için skandal ’Özgürlük’ çağrısı!

14-28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu ile kapalı kapılar ardında karanlık pazarlıklar yapan PKK'nın siyasi kanadı HDP, seçimlerdeki ağır hezimetin ardından diğer ortakları gibi büyük bir krizin içerisine girdi.
Pervin Buldan ve Mithat Sancar, partilerinin olağanüstü kongresinde aday olmayacaklarını daha önce duyururken, bugün yapılan kongrede, Eş Genel Başkanlıklara Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak seçildi.
ÖCALAN'A 'ÖZGÜRLÜK' ÇAĞRISI YAPTI!
Pervin Buldan kongrede yaptığı konuşmada, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için bir kez daha özgürlük çağrısı yaptı. Buldan, teröristbaşı Öcalan'a uygulanan tecriti mutlaka yıkacaklarını söyleyerek, "İmralı'da sayın Öcalan'a tecrit uygulayan devlet şunu iyi bilsin ki çözümün ve barışın yolunu asla tıkayamazsınız." gibi alçak sözler sarfetti.
BULDAN'DAN ALÇAK SÖZLER!
Buldan, "Sevgili arkadaşlarım, mutlak tecrit karşısında kararlı bir biçimde mücadelemizi yürüteceğimizin sözünü bir kez daha bu kürsüden vermek istiyorum. İmralı'da sayın Öcalan'a tecrit uygulayan devlet aklı şunu iyi bilsin ki çözümün ve barışın yolunu asla tıkayamazsınız. Biz tecriti mücadelemizle mutlaka yıkacağımızın sözünü bir kez daha halklarımıza vermek istiyoruz. Çünkü burada en büyük kanalın barışta ısrar eden halkımız olduğunu biliyoruz. Barışta ısrar eden bir halka karşı tecrit uygulamayı asla kabul etmiyoruz." dedi.
Kongrede, tek liste halinde yapılan seçimlerde Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak, kayıtlı 904 delegenin yeterli çoğunluğunun oyunu alarak Eş Genel Başkanlıklara seçildi. Kongrede ayrıca Parti Meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlendi.
Öte yandan kongrede İstiklal Marşı'nın okunmadığı dikkati çekti.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için bir kez daha özgürlük çağrısı yaptı:— Sabah (@sabah) August 27, 2023
Öcalan'a uygulanan tecridi, mücadelemizle mutlaka yıkacağımızın sözünü halklarımıza vermek istiyoruz. pic.twitter.com/QBbSaUp5f5