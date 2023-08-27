Terör propagandası yapan o isim yeniden İBB’de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), birçok çalışanını eski sosyal medya paylaşımları nedeniyle işten çıkarmasına rağmen, terör propagandası yapan Eda Ezgi Yıldız'ı görmezden geldi. CHP Milletvekili ve İBB iştiraki İSYÖN'ün Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günay'ın terör propagandası suçundan tutuklanan sekreteri Eda Ezgi Yıldız'ın serbest kaldığı, görevine de döndüğü ortaya çıktı. CHP sempatizanı 'Jahrein' lakaplı sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın fotoğrafını "Adalet böyle sağlanır" ifadesiyle paylaşarak teröristlere destek vermesi nedeniyle tutuklanan Yıldız için, "Bu hanım abla CHP milletvekili Günaydın'ın sekreteri (danışmanı). İBB üstünden çifte maaşlı. Geçtiğimiz dönem bu tweeti gündem oldu ve yargılandı. Şimdi serbest ve görevinin başında. Bu tweetin ortaya çıkmasına rağmen nasıl hala aynı görevde olabiliyor" ifadelerini kullandı.