Yavuz Sultan Selim Köprüsü 7 yaşında! Toplam 3.4 milyar lira tasarruf sağlandı

Üzerınden raylı sistem geçecek şekilde projelendirilen dünyanın en uzun, Türkiye'nin ise en prestijli projelerinden biri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü 7 yaşında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün çevre dostu olması özelliğiyle ön plana çıktığını söyledi. Bakan Uraloğlu, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile zamandan 3.3 milyar lira, yakıttan ise 155 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 455 milyon lira tasarruf sağlandı. 18 bin ton karbon emisyonu azaltıldı. Köprü sayesinde İstanbul trafiği çok önemli oranda rahatlatıldı" dedi. Yavuz Sultan Köprüsü, iki kıtayı birbirine bağlayarak 7 yıldır ülke ekonomisine sağladığı katkının yanı sıra artan trafiğin hem akışını kolaylaştırıyor hem de trafiği İstanbul'un yerleşim bölgelerinin dışına çıkarıyor. Köprü yoğun ve sürekli bir ulaşım akışına hizmet ediyor.