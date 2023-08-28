AK Parti MKYK sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı yaklaşık 50 dakika sürdü.

AK Parti'de Olağanüstü Büyük Kongre hazırlıkları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, 7 Ekim'de yapılması planlanan kongre çalışmaları ele alınacak.

Bunun yanı sıra yerel seçim çalışmaları da gündemde olacak.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında başta ekonomideki son durum olmak üzere terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirilecek.

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.