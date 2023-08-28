Şehit polisin kanı yerde kalmadı! İstanbul’da dev operasyon...

İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu sırasında polise uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açılmasıyla 2 polisin yaralandığı, 1 saldırganın öldüğü ve 1'i yaralı 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hakan Telli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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39 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri koordinesinde; polisi memuru Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüphelileribyakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen 97 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRILMAYACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik ederken gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmayacağı mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin yapılan paylaşım şu şekilde;

25.08.2023 tarihinde uyuşturucuyla ilgili alınan bir ihbarı değerlendiren ekiplerimizce İstanbul İlimizin Kağıthane ilçesindeki bir adrese operasyon gerçekleştirilmiş, operasyon esnasında yaşanan silahlı çatışmada Polis Memuru Hakan TELLİ şehit olmuş, Polis Memuru Ahmet Yasin ÇEVİK yaralanmıştır.

Çatışma sonucunda (D.A) isimli şahıs hayatını kaybetmiş, yaralanan (O.A) isimli şahıs ve beraberindeki (3) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, (O.A) isimli şahsın liderliğindeki "ANUCURLAR" suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmiştir.

Belirlenen (97) adrese gerçekleştirilen operasyonda (39) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Adreslerde yapılan aramalarda;

1 adet uzun namlulu silah,1 adet otomatik tabanca, 13 adet ruhsatsız tabanca, 585 adet fişek, 1 adet av tüfeği,

2 adet pompalı tüfek, 1 adet çelik yelek, 51,11 gram esrar, 5,58 gram kokain, 57 kapsül halinde kokain,

6,45 gram bonzai, 1 gram eroin, 2 litre 70 ml aseton,

70 ml amonyak, 3 adet hassas terazi,

33 adet uyuşturucu hap ve 22 adet tablet şeklinde uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.

Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edilmiştir.