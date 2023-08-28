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Giriş Tarihi: 28.8.2023 23:49

Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı: Fikirleri ve eserleri bugün her yürekte yankılanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Birleşen Yollar" ve "Huzur Sokağı" romanlarıyla hatırlanan gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 4. yılında andı.

AA
Emine Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı: Fikirleri ve eserleri bugün her yürekte yankılanıyor

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük dava insanı Şule Yüksel Şenler'in mücadelesi, fikirleri ve eserleri bugün her yürekte yankılanıyor. Yaktığı direniş meşalesi karanlığı aydınlatmaya, zihinlerdeki zincirleri kırmaya devam ediyor. Sevgiyle, hoşgörüyle, umutla tüm insanlığı kucaklamaya çalışan Şule Yüksel Şenler'i vefatının yıl dönümünde hasret ve dua ile anıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, üzerinde "Fikir ve idealleri ile insanlara rehber olan Şule Yüksel Şenler'i rahmetle anıyorum." yazısının yer aldığı Şenler'in fotoğrafına da yer verdi.

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Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı: Fikirleri ve eserleri bugün her yürekte yankılanıyor
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