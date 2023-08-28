Kayıp kaçakla büyük mücadele

Avrupa Yatırım Bankası'ndan (AYB) temin edilen 150 milyon Euro'luk finans kaynağıyla Mustafakemalpaşa ve Karacabey'le eş zamanlı olarak İnegöl'de de çalışmalara başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçenin içme suyu ağını yeniliyor. BUSKİ marifetiyle gerçekleştirdikleri altyapı çalışmaları tamamlandığında, İnegöl'ün daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ağına kavuşacağını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mevcut hattaki eskiyen su borularında meydana gelen çatlaklar ve aşınmalardan kaynaklanan su kaybının da önüne geçilmiş olacağını vurguladı. İçme suyunun sağlıklı ve kesintisiz temininin, içme suyu hattındaki kayıp kaçak miktarını düşürmekten geçtiğini belirten Başkan Aktaş, "Sudaki kayıp kaçakla mücadeleye büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede, 17 ilçemizdeki içme suyu hatlarının tamamını yeniliyoruz. Bu ilçelerimizin başında da İnegöl geliyor. Geniş bir alana yayılı bulunan İnegöl'ün altyapı ağını yenileme çalışmalarımız, plânlamalarımız çerçevesinde sorunsuz ilerliyor" diye konuştu. Aktaş, suyun giderek büyük bir önem kazandığı iklim değişikliği sürecinde hedeflerinin, İnegöl'deki kayıp kaçak oranını yüzde 20'ler seviyesine geriletmek olduğunu söyledi. Vatandaşları sıkıntılara maruz kalmamaları ve önlemlerini alabilmeleri noktasında uyaran Başkan Aktaş, gösterdikleri sabır ve anlayış için İnegöl'de yaşayan vatandaşlara teşekkür etti. İHABursa'nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri değerlendirerek, kentin turizm potansiyelini öne çıkaracak yatırımlara ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik İlçesi'ne kazandıracağı Termal Turizm Tesisinde inşaat çalışmalarını sürdürüyor. Hisar Mahallesi'nde yaklaşık 9 bin metrekarelik alana konuşlandırılan tesis, toplam 6098 metrekare inşaat alanına sahip. 3 kattan oluşan tesisin, bodrum katında 7 adet özel aile banyosu, mescitler, teknik hacimler ve sığınak yer alıyor. Kaba inşaatın tamamlandığı tesiste, iç bölümlerdeki çalışmalara hız verildi. İHA