O cemevine ilk kazma vuruldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Nevşehir Hacıbektaş'ta hibe ettiği arsaya Alevi Kültürü ve Cemevi Külliyesi'nin yapımı için ilk kazmanın vurulduğunu açıkladı. Projenin nasıl ortaya çıktığı ile ilgili bilgi veren Yıldırım, "Arsa 2011 yılında bahçeli tarafından Türkiye'de iyi, temalı, büyük cemevi yapılması için alınmış. Horasan Erenleri Federasyonu bahçeli ile Mersin mitinginde fotoğraf çektirmek istediler. Genel Başkan görüşmede 6 dönümlük araziyi hediye etti, tapu devrini yaptık. Federasyon buraya sizin isminizi verelim dedi. Bahçeli, 'Benim ismimi vermeyeceksiniz, Horasan Erenlerinin ismini verin. Size ben burayı siyaset için de MHP'ye oy vermeniz için de vermiyorum. Siyasi talebimiz yok' şeklinde cevap verdi, proje geliştirilmesini söyledi" ifadesini kullandı.