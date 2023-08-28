Uğur Dündar Atatürk’ü ve Büyük Taarruz’u anmayan Kılıçdaroğlu’na isyan etti: Sözcükler yetersiz kalıyor

UĞUR DÜNDAR İSYAN ETTİ: SÖZCÜKLER YETERSİZ KALIYOR!

Kılıçdaroğlu'nun skandalına vatandaşlar tepki gösterirken CHP yandaşlığıyla bilinen Uğur Dündar da sosyal medya hesabından adeta isyan etti. Uğur Dündar, Başkan Erdoğan'ın paylaşım yaptığını hatırlatarak, "Atatürk'ün kurduğu CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos'ta, aziz milletimizin istiklâlini kazanmasıyla sonuçlanacak Büyük Taaruz'u ve Atatürk'ü anmadı! Evet Tayyip Bey andı, Kemal Bey anmadı! Hayal kırıklığımı anlatmakta sözcükler yetersiz kalıyor!.." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 26 Ağustos'ta, "Aziz milletimizin istiklâline ve istikbaline olan sevdasını en güçlü şekilde gösteren, kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlanacağını müjdeleyen Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal'i ve Millî Mücadele'mizin kahraman tüm neferlerini şükranla yâd ediyorum." paylaşımını yapmıştı.