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Giriş Tarihi: 29.8.2023

97 adrese baskın: 39 şüpheli gözaltında

Emir SOMER Emir SOMER
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
97 adrese baskın: 39 şüpheli gözaltında
Kağıthane'de bir eve düzenlenen uyuşturucu baskını sırasında çıkan çatışmada polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden Anucurlar Çetesi'ne ağır darbe vuruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 97 adrese yaptığı baskınlarda, suç örgütü üyesi 39 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, uyuşturucu madde ile 13 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, bir av tüfeğive çok sayıda fişek ele geçirildi. Şehidin kanının yerde kalmadığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gençlerimizi, toplumumuzu zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve toplam 258 suç kaydı olduğu tespit edilen 39 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Telli'yi şehit eden, bir polisi de yaralayan saldırganlardan Diyar Anucur (18), çatışmada ölü ele geçirilmişti. -
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97 adrese baskın: 39 şüpheli gözaltında
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