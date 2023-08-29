Bakan Özhaseki açıkladı: İstanbul’a özel dönüşüm yasasında tarih belli oldu

"İSTANBUL İÇİN ÖZEL BİRİM KURACAĞIZ"

Bakan Özhaseki sözlerine şöyle devam etti:

Kenstel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nü başkanlık haline getirmek istiyoruz. İstanbul için bir birim, bir genel müdürlük kuracağız. Yüzlerce şehirde kentsel dönüşüm devam ediyor şu anda. Aynı genel müdürlükte hem onunla, hem onunla uğraşmak o kadar zor ki. İstanbul için özel birim kurmak istiyoruz. Binadaki özel durumla ilgili vatandaşların nihayetinde tamamının anlaşması gerekiyor.