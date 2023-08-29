Bakan Özhaseki açıkladı: İstanbul’a özel dönüşüm yasasında tarih belli oldu

Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'a özel çıkarılacak kentsel dönüşüm yasası ile ilgili de bilgiler verdi. İstanbul'a için özel bir birim kurulacağının da altını çizen Bakan Özhaseki, "Türkiye'de kentsel dönüşümleri İstanbul'un kentsel dönüşümünden ayırmak istiyoruz" dedi.
"İSTANBUL İÇİN ÖZEL BİRİM KURACAĞIZ"
Bakan Özhaseki sözlerine şöyle devam etti:
Kenstel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nü başkanlık haline getirmek istiyoruz. İstanbul için bir birim, bir genel müdürlük kuracağız. Yüzlerce şehirde kentsel dönüşüm devam ediyor şu anda. Aynı genel müdürlükte hem onunla, hem onunla uğraşmak o kadar zor ki. İstanbul için özel birim kurmak istiyoruz. Binadaki özel durumla ilgili vatandaşların nihayetinde tamamının anlaşması gerekiyor.
Sonradan yasada değişiklik yapıldı, üçte iki şartı getirildi. Vatandaşın üçte ikisi razı olunca geride kalanlarla ilgili istimlak kararı alınabileceği, elektriğin, suyunu kesilmesi gibi alınabilecek kararlar var. Şimdi artık yüzde 51 vatandaş evet diyorsa, artık uzatmayacağız. Birilerinin biraz gönlü olması için daha fazla almak için her işi tıkaması adına gözümüz, gönlümüz razı olmaz.
İSTANBUL'A ÖZEL DÖNÜŞÜM YASASINDA TARİH BELLİ OLDU
İstanbul'a özel çıkarılacak olan kentsel dönüşüm yasası ile ilgili konuşan Bakan Özhaseki şu ifadeleri kullandı:
Bu çalışma birkaç senedir Bakanlık bünyesinde sürüyor. İlk bakanlık döneminde de özel çalışmalar vardı, arkadaşlar devam ettirdiler. İstanbul'da 39 ilçe ve büyükşehir belediyemizi davet ettik. Onların elinde raporlarla katkı sunabilirlerse alabileceğimizi söyledik. 2 aydır belli aralıklarla İstanbul üzerindeki kanun teklifimizi arkadaşlarla paylaşıyoruz.
15 gün içerisinde deprem şurası yapacağız. Kanunu çok hızlı bir şekilde Meclis'e gönderip, çıkarmak istiyordum. 15-16 Eylül'de deprem şurasını yapmayı düşünüyoruz. Meclis açılmadan Meclis Başkanlığımıza teslim etmeyi düşünüyoruz. Plan Bütçe Komisyonu'nun toplanarak orada tartışılabileceğini, Ekim ayı içerisinde Meclis'e havale edebileceğimiz söylendi. İstanbul'a özel deprem kanunu Meclis açıldıktan sonra Ekim ayı başı gibi.