Bakan Özhaseki’den kentsel dönüşüm açıklaması

17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Merkez Mahallesi Riskli Alan 1. Etap Emlak Konut Temel Atma Törenine katılan Özhaseki, ildeki kentsel dönüşüm çalışmalarından bahsetti.

Deprem riskine karşı gece gündüz demeden riskli bölgeler için çalıştıklarını dile getiren Özhaseki, "İstanbul açıklarında olabilecek bir deprem, İstanbul'u etkileyeceği kadar haliyle Gölcük'ümüzü de etkileyecek, İzmit'imizi de etkileyecek. Hepimiz bundan aşırı derecede rahatsız olacağız. Bundan dolayıdır ki, yeni yasalar yapmaya çalışıyoruz, yeni formüller geliştiriyoruz, inşallah büyük hasar almadan bu işlerin altından kalkalım diye de uğraşıyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Özhaseki, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalara değinerek, afet bölgesinde yıkılan bağımsız birim sayısının 850 bin olduğunu kaydetti.

Deprem bölgesi için bütün Türkiye'nin, bütün milletin seferber olduğuna dikkati çeken Özhaseki, 1 milyon 905 bin vatandaşın evinden uzak olduğunu, bu vatandaşlar evlerine sağlıklı şekilde oturtuncaya kadar gece gündüz çalışacaklarını ifade etti.

VATANDAŞLARA KENTSEL DÖNÜŞÜME DESTEK OLUN ÇAĞRISI

Özhaseki, fay kırıklarının olduğu, fay hatlarının geçtiği yerlerde asla yapı inşa edilmeyeceğinin altını çizerek, dere yataklarında ve zemin sıvılaşmasının bulunduğu bölgelerde hiçbir şekilde yapılaşmaya izin vermeyeceklerini vurguladı.

"Bundan sonra sıfır toleransa bu işlere devam edeceğiz." diyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Burada işin 3 ayağı var. Birisi bakanlık doğru. İstanbul için de Kocaeli için de her yerde kentsel dönüşüm için bakanlık olmazsa olmaz. Hiçbir parti farkı gözetmeksizin, kim ki, kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa, başımın üstünde yeri var, kapımız sonuna kadar açık. İkincisi belediyelerimiz, işte bakın burada belediye gayret ediyor, işin ucunu bırakmıyor, seneler de geçse şimdi mutlu sona doğru ulaşıyor. Üçüncüsü de vatandaşlarımız. Ne olur kentsel dönüşüm yapmak isteyen belediye başkanlarına yardımcı olun, uyumlu olun, ona elinizden gelen yardımı yapın. Eğer bu üçlüden herhangi birisi, geriye çekilirse emin olun işin sonunu getiremeyiz."

Bakan Özhaseki, depremde Antakya'nın yüzde 90'ının yok olduğuna işaret ederek, "O yüzden el birliğiyle bu işin içinden çıkmamız lazım. İstanbul'u da hazırlamamız lazım, Kocaeli'mizi de hazırlamamız lazım, Gölcük'ümüzü de hazırlamamız lazım. Özellikle 99'dan önce yapılmış binaların hepsinin risk taşıdığını bilelim. Ölçtürebilen ölçtürsün, güçlendirebilen güçlendirsin. Mahalle olarak anlaşılabiliyorsa, belediye başkanlarına lütfen müracaat edin, onlar sizin önünüze düşsünler orada kentsel dönüşüm yapalım, biz de elimizden geleni yapalım. Bu işi için bilgimiz, birikimimiz var. Bu işlerin içinden Allah'ın izniyle çok rahat çıkabiliriz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Özhaseki, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman, Veysal Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, butona basarak temeli attı.

"ÖZEL YASALARLA İSTANBUL'U DA KOCAELİ'Yİ DE DEPREME HAZIRLAMAK İSTİYORUZ"

Daha sonra Darıca ilçesine geçen Özhaseki, Darıca Belediyesi Rüstem Metin Yurttaş Kültür Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi açılış törenine katıldı.

Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde 200 bine yakın konutun ihalesini yaptıklarını ve birkaç ay içerisinde teslimine başlayacaklarını bildirdi.

Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm" adıyla yeni bir proje geliştirdiklerinden bahsederek, "Vatandaşa hem hibe hem kredi vererek evlerini yerlerinde yapmalarını istiyoruz. Onlardan istediğimiz tek şey, bundan sonra standartlara uygun yapmaları. Dere yataklarına, sıvılaşma yerlerine veyahut fay kırıklarının bulundukları yerlere asla yapı inşa etmemeleri. Bu işi yaparken sıfır toleransla inşaatları bitirmeleri." şeklinde konuştu.

İstanbul çevresinde deprem meydana gelme ihtimaline karşı gece gündüz demeden gayret ettiklerini anlatan Özhaseki, "Bütün ekiplerimiz sabahlara kadar çalışıyorlar. İstanbul'daki yerel dinamikleri iyi bildiğimiz için bütün belediyelerimizi, sivil toplum örgütlerini davet ederek onların fikirlerini de alıyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah Meclis'e yasa getireceğiz. Daha kolay, daha hızlı, daha güvenli evler yapabilmek için de özel yasalarla İstanbul'umuzu da Kocaeli'mizi de depreme hazırlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, son 20 yıl içerisinde sağlık alanında yapılan yatırımları ve önemini anlattı.

Konuşmaların ardından Özhaseki, Yavuz, Büyükakın, Yaman, Tipioğlu, Yılmaz, Sancaklı, Talus ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile hayırsever iş insanı Rüstem Metin Yurttaş merkezin açılış kurdelesini kesti.

Başkan Bıyık, günün anısına Darıca Gençlerbirliği formasını Özhaseki'ye hediye etti.