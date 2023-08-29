Bakan Tunç imzalı genelgeyle Bakan Yardımcılarının görev alanları değişti

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden, Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden, Adalet Bakan Yardımcısı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Üyesi Akın Gürlek Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden ve son olarak Bakan Yardımcısı Niyazi Acar ise Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden sorumlu olacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un imzasıyla "Bakan Yardımcılığı Görev Dağılımı ve Vekalet" konulu genelge yayımlandı. Bakan yardımcılıkları, merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlara gönderilen genelgeye göre; Bakan Yardımcılarının görev alanları yeniden belirlendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'i HSK'nın doğal üyesi olarak atamıştı. Bu atamanın ardından Bakan Yardımcılarının görev dağılımları da yeniden belirlendi.

CTE'DEN SORUMLU BAKAN YARDIMCISI RAMAZAN CAN OLDU

Buna göre; Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'ndan sorumlu oldu.

HASAN YILMAZ CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SORUMLU

Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak farklı illerde görev yaptıktan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olduğu 2020'de Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanan Hasan Yılmaz, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

AKIN GÜRLEK ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SORUMLU OLDU

Hakim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Akın Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüttüğü sırada 2022'de Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un imzasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu doğal üyesi olarak atanan Akın Gürlek'in görev dağılımı da belli oldu. Buna göre Bakan Yardımcısı Gürlek, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, Eğitim Dairesi Başkanlığından sorumlu oldu.

HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NİYAZİ ACAR SORUMLU

Bakan Yardımcısı Niyazi Acar ise Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Mevzuat Genel Müdürlüğü, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenmiş oldu.

VEKALET EDECEK BAKAN YARDIMCILARI

Yayımlanan genelgeye göre; Bakan Yardımcılarının herhangi bir nedenle görevleri başında bulunamadıkları durumda Bakan Yardımcısı Ramazan Can'a ait görevler Bakan Yardımcısı Niyazi Acar tarafından, Niyazi Acar'a ait görevler Ramazan Can tarafından, her ikisinin de görev başında bulunmaması halinde Ramazan Can'a ait görevler Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz tarafından, Niyazi Acar'a ait görevler Bakan Yardımcısı Akın Gürlek tarafından yerine getirilecek.

Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz'ın görevinin başında olmadığı hallerde yerine Akın Gürlek, Akın Gürlek'e ait görevler de Hasan Yılmaz tarafından yerine getirilecek. Her iki bakan yardımcısının da görevinin başında bulunmaması halinde Hasan Yılmaz'a ait görevler Niyazi Acar tarafından, Akın Gürlek'e ait görevler Ramazan Can tarafından yürütülecek.