CHP’li Maltepe Belediyesi’nden skandal: 32 yıllık Cemevinin banka hesabına el koydu!

MALTEPE BELEDİYESİ, CEMEVİNİN BANKA HESABINA EL KOYDU!

32 yıllık Maltepe Cemevi ve Derneği, sosyal medya platformu Facebook'tan yaptığı duyuruda CHP'li Maltepe Belediyesi'nin işgal davası sonucunda derneğin banka hesaplarına el konulduğunu açıkladı. Maltepe Cemevi ve Derneği'nin 1991 yılına kadar dayanan köklü bir geçmişinin olduğunun vurgulandığı açıklamada kinayeli bir açıklamada bulunarak "…Cemevimizin yapım sürecini sizlere bu mecradan uzun uzun tekrar anlatmayacağız.